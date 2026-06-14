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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
355
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2 хв

Біда не приходить одна: збірній Англії довелося ховатися в укритті перед стартом на ЧС-2026

Гравці "Трьох левів" були змушені залишитися в укритті через попередження про можливе небезпечне торнадо.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Збірна Англії з футболу

Збірна Англії з футболу / © Associated Press

Збірну Англії, яка стала жертвою пограбування перед стартовим матчем на чемпіонаті світу-2026 з футболу, спіткало нове нещастя.

Як повідомляє The Athletic, замість тренувань гравцям "Трьох левів" довелося ховатися в укритті через попередження про можливе небезпечне торнадо в районі Канзас-Сіті.

Футболістам і тренерському штабу збірної Англії порадили не виходити на вулицю і перебувати в закритому приміщенні подалі від вікон, оскільки очікувалися шалені пориви вітру та гроза.

Тисячі мешканців району отримали екстрені повідомлення на телефони із закликом негайно знайти безпечне місце. У попередженні зазначалося, що руйнівні пориви вітру можуть досягати 80 миль на годину, а уламки, що летять, становлять смертельну небезпеку.

Зрештою готель та поле, де проводять свою підготовку підопічні Томаса Тухеля, не постраждали. У неділю, 14 червня, англійці проведуть заплановане тренування.

На ЧС-2026 збірна Англії зіграють у групі L проти Хорватії, Гани та Панами. Перший матч на турнірі родоначальники футболу проведуть у середу, 17 червня, проти Хорватії.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
355
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