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Кохан з особистим рекордом здобув "срібло" на етапі Континентального туру в США
Український метальник молота Михайло Кохан оновив найкращий результат у кар'єрі.
Український легкоатлет Михайло Кохан здобув срібну медаль у метанні молота на етапі Континентального туру в Лос-Анджелесі (США).
25-річний українець метнув молот на 82,38 метра, оновивши найкращий результат у кар'єрі. До цього особистим рекордом Кохана був результат 82,02 метра — його він встановив на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.
Проте, навіть такий результат не дозволив Кохану стати чемпіоном змагань, оскільки француз Ян Шасінан метнув молот на 82,44 метра. "Бронзу" виборов американець Руді Вінклер — 80,43 метра.
Континентальний тур. Лос-Анджелес. Метання молота (чоловіки)
1. Ян Шасінан (Франція) — 82,44 метра
2. Михайло Кохан (Україна) — 82,38 м — особистий рекорд
3. Руді Вінклер (США) — 80,43 м
Нагадаємо, Кохан на Олімпіаді-2024 у Парижі завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.
На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.