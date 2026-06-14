Кохан з особистим рекордом здобув "срібло" на етапі Континентального туру в США

Михайло Кохан / © Associated Press

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Український легкоатлет Михайло Кохан здобув срібну медаль у метанні молота на етапі Континентального туру в Лос-Анджелесі (США).

25-річний українець метнув молот на 82,38 метра, оновивши найкращий результат у кар'єрі. До цього особистим рекордом Кохана був результат 82,02 метра — його він встановив на чемпіонаті світу-2025 у Токіо.

Проте, навіть такий результат не дозволив Кохану стати чемпіоном змагань, оскільки француз Ян Шасінан метнув молот на 82,44 метра. "Бронзу" виборов американець Руді Вінклер — 80,43 метра.

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Континентальний тур. Лос-Анджелес. Метання молота (чоловіки)

1. Ян Шасінан (Франція) — 82,44 метра

2. Михайло Кохан (Україна) — 82,38 м — особистий рекорд

3. Руді Вінклер (США) — 80,43 м

Нагадаємо, Кохан на Олімпіаді-2024 у Парижі завоював бронзову медаль з результатом 79,39 метра, виборовши першу олімпійську нагороду в кар'єрі.

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На Іграх-2020 у Токіо він зупинився за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце з результатом 80,39 метра.

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