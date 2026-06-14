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Курс валют на неділю, 14 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 14 червня. Перед вихідними валюта втратила у ціні: долар зменшився на 3 коп., євро - на 6 коп., злотий - на 3 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,92 грн
Курс євро
1 євро — 51,83 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 грн
Нагадаємо, НБУ встановив офіційний курс валют на 15 червня. Після вихідних євро і злотий зростуть.
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