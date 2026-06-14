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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які не вміють поступатися

У міжособистісній комунікації велику роль відіграє мистецтво компромісу — без нього неможливо правильно налагодити взаємини.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Неможливо весь час наполягати на своєму — іноді треба розуміти та приймати й чужу думку, особливо якщо вона спирається на факти, проте володіють таким умінням далеко не всі.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які не вміють поступатися.

Телець

Тельці — найголовніші впертюхи зодіакального кола, будь-яка поступка для них — чого б вона не стосувалася — це визнання своєї поразки, а її вони не можуть допустити ніде — ні в професійному плані, ні в особистому житті. Представники знака прагнуть видаватися переможцями завжди і в усьому, іноді навіть на шкоду самим собі.

Діва

Дівам важливо завжди — в будь-якому конфлікті чи суперечці — мати рацію, а для цього, на їхню думку, всі засоби добрі. Навіть розуміючи, що помилилися, представники знака вперто правитимуть своє, інакше їм доведеться визнати, що вони схибили, а це похитне їхній авторитет — насамперед у їхніх власних очах.

Козоріг

Козороги ніколи й нікому не поступаються, якщо йдеться про наміри, які вони вважають винятково благими. Представники знака — на їхню думку — точно знають, як краще вчинити в кожній конкретній ситуації, тому наполягатимуть на власному рішенні до останнього: компроміси їм категорично не підходять.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
385
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