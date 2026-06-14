«Це не Шакіра»: мережа вибухнула теоріями після виступу співачки на ЧС-2026

Шакіра / © instagram.com/shakira

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Виступ 49-річної колумбійської співачки Шакіри на церемонії відкриття Чемпіонату світу-2026 на стадіоні «Ацтека» в Мехіко спричинив бурхливі обговорення у соцмережах.

Про це повідомляє Daily Mail.

Глядачі звернули увагу на зовнішність артистки — її фігуру, зачіску та сонцезахисні окуляри. Деякі користувачі дійшли висновку, що перед публікою могла виступати не сама Шакіра, а її дублерка.

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Під час шоу співачка виконала пісню Dai Dai разом із виконавцем Burna Boy. Частина користувачів припустила, що артистка співала під фонограму або лише імітувала виконання. Однак найбільше обговорень викликали саме сонцезахисні окуляри, які вона не знімала протягом усього виступу.

«Що сталося з Шакірою? Вона виглядала зовсім іншою людиною (порівняно з тим, як) кілька тижнів тому в Ріо-де-Жанейро. Це дублерка?», — написав один із коментаторів.

Ще один прихильник співачки висловив одразу кілька припущень щодо її зовнішнього вигляду.

Виступ Шакіри на ЧС-2026 / © fifa.com

«Тут є три варіанти. По-перше, це була не Шакіра, а дублерка; по-друге, Шакіра зробила пластичну операцію, і тому така зміна; по-третє, вона була занадто нафарбована, вона виглядала як печиво, посипане цукровою пудрою», — зазначив він.

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Втім, думки користувачів розділилися. Інші шанувальники звернули увагу на шрам на лобі артистки та назвали його доказом того, що на сцені виступала саме Шакіра.

Також деякі користувачі зауважили, що співачка виглядала вищою, ніж під час попередніх виступів. Однак скептики пояснили це взуттям на високій підошві.

Попри численні теорії у соцмережах, Шакіра яскраво виступила разом із Burna Boy, J Balvin та іншими артистами. Її поява на сцені стала однією з найбільш обговорюваних подій Чемпіонату світу-2026.

Раніше повідомлялося, що репортер, який вів пряму трансляцію матчу-відкриття Чемпіонату світу з футболу 2026 року, несподівано відклав мікрофон, щоб сфотографуватися з Шакірою.

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