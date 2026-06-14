Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Реклама

Україну в ніч проти 14 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

Реклама

БпЛА курсом на Болград зі сходу, курсом на Чорноморськ/Лиманку з АЧМ.

БпЛА в напрямку Полтави з північного сходу.

БпЛА курсом на Суми з півночі.

Дніпропетровщина: БпЛА на заході області повз Широке північним курсом.

БпЛА на півночі Херсонщини, курс — західний.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки російського БпЛА пошкоджено підприємство та житловий масив, обійшлося без жертв.

Ми раніше інформували, що ЗСУ уразили російські пункти управління, бази БпЛА та особовий склад.

Новини партнерів