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Курс валют на 12 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Долар і євро дещо зменшилися після нещодавнього зростання.
Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 12 червня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшилося у ціні на 6 коп. Злотий знизився на 3 коп.
Про це стало відомо з даних НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,92 (-5 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,83 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)
Нагадаємо, кілька днів тому курс долара побив психологічну позначку. Так, 10 червня, середній курс продажу долара вперше в історії перевищив позначку в 45 гривень. За добу долар додав 23 копійки на купівлі та 25 копійок — на продажу.
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