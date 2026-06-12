Курс валют на 12 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 12 червня. / © УНІАН

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Національний банк встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 12 червня. Долар втратив 5 коп. Євро зменшилося у ціні на 6 коп. Злотий знизився на 3 коп.

Про це стало відомо з даних НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,92 (-5 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,83 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,18 (-3 коп.)

Нагадаємо, кілька днів тому курс долара побив психологічну позначку. Так, 10 червня, середній курс продажу долара вперше в історії перевищив позначку в 45 гривень. За добу долар додав 23 копійки на купівлі та 25 копійок — на продажу.

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