А може так і було задумано: Меган Маркл оконфузилася, опублікувавши нове фото з чоловіком принцом Гаррі

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

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Можливо, Меган хотіла показати, що це нове фото, але пильні підписники її Instagram звернули увагу на те, що фото було зроблено 31 березня 2017 року, коли Меган і Гаррі тільки зустрічалися.

Кажуть, Меган неправильно обрізала фотографію і, можливо, хотіла, щоб люди думали, що це нещодавня фотографія.

Меган та Гаррі / © Instagram Меган Маркл

«Меган публікувала фотографії та випадково не обрізала одну з них. Вона хотіла, щоб ми думали, що цю фотографію 2017 року зробили нещодавно!», а інший користувач додав: «Це ніяково».

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Втім, не відомо, чи справді Меган хотіла видати це фото за свіже. Можливо вона просто поділилася спогадами тих часів.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, у добірці знімків герцогиня Сассекська показала, як її родина проводить літо в їхньому будинку в Монтесіто, у Каліфорнії.

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