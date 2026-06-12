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А може так і було задумано: Меган Маркл оконфузилася, опублікувавши нове фото з чоловіком принцом Гаррі
Меган Маркл поділилася фотографією, на якій вона заскочена з принцом Гаррі, але шанувальники помітили одну цікаву деталь на ній.
Можливо, Меган хотіла показати, що це нове фото, але пильні підписники її Instagram звернули увагу на те, що фото було зроблено 31 березня 2017 року, коли Меган і Гаррі тільки зустрічалися.
Кажуть, Меган неправильно обрізала фотографію і, можливо, хотіла, щоб люди думали, що це нещодавня фотографія.
«Меган публікувала фотографії та випадково не обрізала одну з них. Вона хотіла, щоб ми думали, що цю фотографію 2017 року зробили нещодавно!», а інший користувач додав: «Це ніяково».
Втім, не відомо, чи справді Меган хотіла видати це фото за свіже. Можливо вона просто поділилася спогадами тих часів.
Нагадаємо, у добірці знімків герцогиня Сассекська показала, як її родина проводить літо в їхньому будинку в Монтесіто, у Каліфорнії.