У принца Гаррі та Меган Маркл був секретний будинок у Британії, про який ніхто не знав: що це за місце

Принц Гаррі та Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків на початку 2020 року, після чого переїхали до США, щоб розпочати нове життя зі своїм маленьким сином Арчі. Через рік після переїзду у червні 2021 року у них народилася принцеса Лілібет, якій 4 червня виповниться вже п'ять років.

Зараз сім'я живе в будинку в Монтесіто, Каліфорнії, але до переїзду, коли 2019 року народився їхній син, вони жили в котеджі Фрогмор у Віндзорі, у Британії.

Через багато років стало відомо, що крім котеджу Фрогмор, у подружжя був ще й фермерський будинок, відомий як Вестфілд Лардж, у Котсуолдсі. Як повідомляє express, незадовго до весілля пара підписала дворічний договір оренди на цю нерухомість, вартість якої 2018 року оцінювалася в 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Розташований неподалік Soho House і маєтку сім'ї Бекхемів, Westfield Large займав чотири акра землі і мав чотири спальні. Меган і Гаррі зупинялися в цьому будинку, поки в котеджі Фрогмор проводилися ремонтні роботи.

У травні 2019 року — приблизно в той час, коли народився їхній син Арчі, подружжя було змушене покинути цей будинок після того, як папараці опублікували фотографії їхнього житла, які становили загрозу безпеці. У заяві, опублікованій тоді королівською сім'єю, йшлося: «Поширення та публікація фотографій серйозно підірвали безпеку герцога та його будинку настільки, що вони більше не можуть проживати в цьому домі».

Нагадаємо, влітку 2023 року король Чарльз офіційно виселив свого молодшого сина Гаррі та його дружину Меган із Фрогмор-котеджу, а Букінгемський палац підтвердив, що вони остаточно здали ключі та вивезли всі свої речі.

