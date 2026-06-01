Погода готує сюрприз на старті літа: що прогнозують синоптики

Перший день літа в Україні порадує мешканців більшості регіонів комфортною та теплою погодою без сильної спеки. У понеділок, 1 червня, температура повітря вдень становитиме від +19 до +23 градусів, а опади очікуються лише в окремих областях.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко, а також фахівці Укргідрометцентру.

За словами Діденко, літо стартує з «ідеальної температури повітря», коли не буде ані холодно, ані спекотно. Найсвіжіше буде на північному сході країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.

Синоптикиня зазначила, що короткочасні дощі пройдуть переважно у західних та східних областях, місцями можливі грози. Водночас на більшій частині території України переважатиме суха та сонячна погода.

Важливою особливістю першого літнього дня стане й послаблення вітру. За прогнозом, він буде невеликим або помірним, переважно північного напрямку.

В Укргідрометцентрі уточнили, що вночі температура повітря становитиме від +5 до +10 градусів, на морському узбережжі — до +13 градусів.

Вдень повітря прогріється до +15…+20 градусів.

У східних, західних, Вінницькій та Одеській областях очікуються короткочасні дощі, а в східних регіонах місцями можливі грози.

Також синоптики попереджають про тумани вночі та вранці у східних областях, більшості північних регіонів, а також у Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

Погода в Києві на Київській області 1 червня

У столиці перший день літа мине без опадів.

За даними Укргідрометцентру, у Києві вночі очікується +6…+8 градусів, вдень повітря прогріється до +18…+20 градусів. Наталія Діденко також прогнозує для столиці сонячну погоду та потепління до +20 градусів.

Таким чином, літо в Україні стартує зі сприятливої погоди — комфортного тепла, слабкого вітру та переважно сонячного неба, а дощі матимуть локальний характер.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозують, що у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса.

