Туреччина готується до візиту Трампа на саміт НАТО: у Анкарі зробили заяву

У Туреччині триває підготовка до липневого саміту НАТО, і влада країни розраховує прийняти президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп / © Associated Press

У Туреччині активно готуються до саміту НАТО, який відбудеться в липні, зокрема й до можливого приїзду президента США Donald Trump.

Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Hakan Fidan в коментарі іноземним журналістам, передає TRT Haber.

За словами глави турецької дипломатії, президент Туреччини Recep Tayyip Erdoğan неодноразово спілкувався з американським лідером, і під час цих контактів той не повідомляв про намір пропустити саміт.

«Усі наші підготовчі заходи щодо прийому президента Трампа тривають», — наголосив Фідан.

Він також зазначив, що Анкара очікує на участь у саміті лідерів та міністрів оборони країн Індо-Тихоокеанського регіону, серед яких Japan, South Korea, Australia та New Zealand.

За словами Фідана, Туреччина спільно з генеральним секретарем НАТО Mark Rutte працює над фінальною програмою майбутнього саміту.

Нагадаємо, у США розпочали нову спробу оголосити імпічмент Дональду Трампу — до Конгресу подано відповідну резолюцію. У ній викладено 13 пунктів обвинувачення, що охоплюють як внутрішню політику, так і дії на міжнародній арені.

