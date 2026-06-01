У Сумах дрон РФ вдарив по житловому сектору: пошкоджено дитсадок та будинки

Російський безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.

Дрон / © ТСН.ua

Російські війська завдали удару безпілотником типу «Герань-2» по житловому сектору Ковпаківського району Сум.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок атаки пошкоджено дошкільний навчальний заклад — у будівлі вибито понад 20 вікон. Також зазнали пошкоджень чотири прилеглі житлові будинки, де вибито близько 60 вікон і балконних рам.

Наразі фахівці продовжують обстеження території та уточнюють масштаби руйнувань. На місці працюють відповідні служби.

