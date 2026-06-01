У Сумах дрон РФ вдарив по житловому сектору: пошкоджено дитсадок та будинки
Російський безпілотник типу «Герань-2» атакував житловий сектор у Ковпаківському районі Сум. Внаслідок удару пошкоджено дошкільний навчальний заклад та кілька житлових будинків.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
Унаслідок атаки пошкоджено дошкільний навчальний заклад — у будівлі вибито понад 20 вікон. Також зазнали пошкоджень чотири прилеглі житлові будинки, де вибито близько 60 вікон і балконних рам.
Наразі фахівці продовжують обстеження території та уточнюють масштаби руйнувань. На місці працюють відповідні служби.
