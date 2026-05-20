Російські дрони масовано атакували Сумщину: у Конотопі щонайменше шестеро постраждалих

Атака на Сумщину / © фото з соцмереж

Російські війська вночі масовано атакували Сумську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися Конотопська та Шосткинська громади.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram.

За його словами, ворожі БпЛА влучили у житловий сектор. Унаслідок атаки пошкоджено будинки, триває ліквідація наслідків ударів та евакуація мешканців із пошкоджених і прилеглих будинків.

У Конотопі, за попередніми даними, постраждали щонайменше шестеро людей. Інформація про їхній стан та точну кількість поранених уточнюється.

Влада також попередила про загрозу повторних ударів та закликала мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

