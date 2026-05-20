Росія масовано атакувала Одесу: пошкоджено житлові будинки
В Одесі внаслідок масованої російської атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та зруйновано одноповерхову будівлю, інформація про постраждалих уточнюється.
Внаслідок масованої російської атаки в Одесі пошкоджено житлові будинки та автомобілі, також повністю зруйновано одноповерхову будівлю.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Сергій Лисак.
За його словами, на місцях ударів уже працюють рятувальники та всі міські служби. В Одесі також розгортають оперативний штаб для допомоги мешканцям.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Наслідки чергової російської атаки продовжують встановлювати.
