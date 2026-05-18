Російські дрони атакували Одесу вночі: є постраждалі

В Одесі внаслідок нічної атаки російських дронів пошкоджені житлові будинки, ліцей та дитячий садок. Постраждали двоє людей — 11-річний хлопець і 59-річний чоловік.

Дрон / © tsn.ua

Внаслідок нічної атаки російських дронів в Одесі пошкоджено житлові будинки, а також будівлі ліцею та дитячого садка.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак

Відомо про двох постраждалих, серед них — 11-річний хлопець.

Нагадаємо, що раніше армія Росії атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Через пошкодження повітряних ліній електропередач без світла залишилися 39 населених пунктів району — це понад 22 тисячі абонентів.

