Росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками: є влучання у житлові будинки

В Одесі та Одеському районі вночі 18 травня триває російська атака із застосуванням ударних БпЛА. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у житлові будинки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі в регіоні триває повітряна тривога та робота сил протиповітряної оборони. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що раніше армія Росії атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Через пошкодження повітряних ліній електропередач без світла залишилися 39 населених пунктів району — це понад 22 тисячі абонентів.

