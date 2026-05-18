ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
115
Час на прочитання
1 хв

Росіяни атакували Одесу та район ударними безпілотниками: є влучання у житлові будинки

Російські війська вночі 18 травня атакують Одесу та район ударними безпілотниками. Відомо про влучання у житлові будинки, інформація про постраждалих уточнюється.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

В Одесі та Одеському районі вночі 18 травня триває російська атака із застосуванням ударних БпЛА. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у житлові будинки.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Наразі в регіоні триває повітряна тривога та робота сил протиповітряної оборони. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою.

Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що раніше армія Росії атакувала Ізмаїльський район Одеської області дронами, внаслідок чого постраждали люди, було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Через пошкодження повітряних ліній електропередач без світла залишилися 39 населених пунктів району — це понад 22 тисячі абонентів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
115
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie