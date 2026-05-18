У Дніпрі пролунали потужні вибухи під час ракетної атаки росіян

Ракета / © ТСН.ua

У Дніпрі в ніч проти 18 травня пролунали гучні вибухи під час чергової російської атаки.

Перед цим моніторингові канали повідомили про загрозу ракетного удару по місту. Наразі у Дніпрі працюють сили ППО.

Місцевих жителів закликають не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

“Ще ракета на Дніпро! Залишайтесь в укриттях!” — повідомляють моніторингові канали.

Офіційної інформації про наслідки атаки, руйнування чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки: є влучання у районі складу

