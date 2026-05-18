ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
300
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі пролунали потужні вибухи під час ракетної атаки росіян

У ніч проти 18 травня у Дніпрі пролунали потужні вибухи під час ракетної атаки. У місті працюють сили протиповітряної оборони, жителів закликають залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

У Дніпрі в ніч проти 18 травня пролунали гучні вибухи під час чергової російської атаки.

Перед цим моніторингові канали повідомили про загрозу ракетного удару по місту. Наразі у Дніпрі працюють сили ППО.

Місцевих жителів закликають не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

“Ще ракета на Дніпро! Залишайтесь в укриттях!” — повідомляють моніторингові канали.

Офіційної інформації про наслідки атаки, руйнування чи постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки: є влучання у районі складу

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
300
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie