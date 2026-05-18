Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: попередньо, є влучання у житловий квартал
У ніч проти 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Попередньо, зафіксовано влучання у житловий квартал.
Російська армія атакувала Дніпро ракетами у ніч проти 18 травня. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
За попередньою інформацією, є влучання по житловому кварталу. Наразі інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.
Місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях, оскільки загроза нових ударів триває.
