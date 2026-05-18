Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: попередньо, є влучання у житловий квартал

У ніч проти 18 травня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Попередньо, зафіксовано влучання у житловий квартал.

Ракета

Ракета / © ТСН.ua

Російська армія атакувала Дніпро ракетами у ніч проти 18 травня. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За попередньою інформацією, є влучання по житловому кварталу. Наразі інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Місцевих жителів закликають залишатися у безпечних місцях, оскільки загроза нових ударів триває.

Нагадаємо, що раніше повідомляло про те, що у Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки: є влучання у районі складу

