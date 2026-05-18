Російський ракетний удар по Дніпру: є поранені

Російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Попередньо, є влучання по житловому кварталу.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, через атаку у місті сталося кілька пожеж. В одному з будинків заблоковані люди, їм уже допомагають екстрені служби.

Відомо про трьох поранених. Один чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще двоє постраждалих — 50-річна жінка та 52-річний чоловік — перебувають на амбулаторному лікуванні.

Загроза триває, жителів закликають залишатися у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

