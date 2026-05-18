Российский ракетный удар по Днепру: есть раненые

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру . Предварительно есть попадания по жилому кварталу.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

По его словам, из-за атаки в городе произошло несколько пожаров. В одном из домов заблокированы люди, им уже помогают экстренные службы.

Реклама

Известно о трех раненых. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших – 50-летняя женщина и 52-летний мужчина – находятся на амбулаторном лечении.

Угроза продолжается, жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадание в районе склада.

Новости партнеров