Украина
Российский ракетный удар по Днепру: есть раненые

В результате российской ракетной атаки на Днепр ранения получили три человека, один мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Елена Кузьмич
Ракета / © ТСН.ua

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру . Предварительно есть попадания по жилому кварталу.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Александр Ганжа.

По его словам, из-за атаки в городе произошло несколько пожаров. В одном из домов заблокированы люди, им уже помогают экстренные службы.

Известно о трех раненых. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще двое пострадавших – 50-летняя женщина и 52-летний мужчина – находятся на амбулаторном лечении.

Угроза продолжается, жителей призывают оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадание в районе склада.

