В Днепре уже девять раненых после российской атаки: среди пострадавших — 10-летний мальчик
Число раненых в результате российской атаки на Днепр возросло до девяти. Среди пострадавших – 10-летний мальчик.
В Днепре возросло количество пострадавших из - за российской атаки . Пока известно о девяти раненых.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .
По словам начальника Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику. Он, а также четыре взрослых, находятся на амбулаторном лечении.
Еще четыре человека госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Ранее сообщалось о попадании в жилой квартал города и пожаре после атаки. На местах работают спасатели и экстренные службы.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадания в районе склада