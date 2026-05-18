Украина
В Днепре уже девять раненых после российской атаки: среди пострадавших — 10-летний мальчик

Число раненых в результате российской атаки на Днепр возросло до девяти. Среди пострадавших – 10-летний мальчик.

Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Днепре возросло количество пострадавших из - за российской атаки . Пока известно о девяти раненых.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа .

По словам начальника Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, медицинская помощь понадобилась 10-летнему мальчику. Он, а также четыре взрослых, находятся на амбулаторном лечении.

Еще четыре человека госпитализировали. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

Ранее сообщалось о попадании в жилой квартал города и пожаре после атаки. На местах работают спасатели и экстренные службы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Днепре из-за атаки РФ вспыхнул пожар на крыше многоэтажки: есть попадания в районе склада

