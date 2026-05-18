Три знака Зодиака, которым сегодня необходимо сделать первый шаг

Сегодня, 18 мая, сделать первый шаг необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них начать движение к поставленной цели особенно важно.

Овен

Овнов не стоит уговаривать сделать как первый шаг– представители этого знака охотно начинают «идти», причем, действие у них, как правило, опережает мысль. В этот день у них, как обычно, энтузиазма будет в избытке, поэтому им даже придется себя сдерживать.

Весы

Весам, которым нужно начать двигаться в важном профессиональном направлении, приедятся сделать над собой определенные усилия — они постоянно колеблются между двумя решениями. Но сегодня, коль скоро они хотят чего-то достичь в профессии, им необходимо сделать первый шаг.

Водолей

Водолеи способны на резкий старт, и нынешний день не станет для них исключением. Тем не менее, звезды призывают представителей знака перед тем, как начать куда-либо двигаться, лишний раз перепроверить, правильно ли они выбрали цель — будет обидно, если они «пойдут» не в ту сторону.

