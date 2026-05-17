Норвежская королевская семья / © Getty Images

Члены королевской семьи вновь появились вместе на традиционном детском параде, проходившем в Скаугуме, их семейной резиденции в Аскере.

Но помимо официального мероприятия, на котормо появилась и супрга кронпринца Хокона – кронпринцесса Метте-Марит - все взгляды неизбежно обратились к портативному кислородному баллону, который она теперь использует во время своих публичных выходов не скрывая проблем со здоровьем за стенами королевского дворца.

Принц Сверре Магнус, кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

52-летняя принцесса Метте-Марит переживает самый сложный период с тех пор, как в 2018 году объявила о том, что страдает хроническим легочным фиброзом — заболеванием, которое прогрессирует и влияет на дыхательную функцию.

Хотя кронпринцессе удавалось поддерживать относительно стабильный график в течение многих лет, последние несколько месяцев демонстрируют все более заметное ухудшение состояния. Речь идет уже не просто об отмене или временном отсутствии, теперь последствия ощущаются физически, и их трудно скрыть. Поэтому Метте-Марит вынуждена носить специальное портативное устройство, помогающее ей дышать, а также ей, возможно, предстоит пройти пересадку легких, о чем уже заявлял дворец.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Getty Images

Напомним, впервые Метте-Марит появилась на официальном приеме для паралимпийских спортсменов, открыто продемонстрировав носовую канюлю, которая помогает ей дышать. До этого фотографии, на которых она использует кислород, публиковались только в частной обстановке и делались во время личных выходов.

А несколько месяцев назад стало известно, что врачи решили включить наследную принцессу в список ожидания на пересадку легких.

Отметим, что король Харальд и королева Соня, возглавляли традиционный парад в Осло, вместе с наследным принцем Хоконом и наследной принцессой Метте-Марит и их сыном принцем Сверре Магнусом на балконе королевского дворца.

Принц Сверре Магнус, кронпринц Хокон, кронпринцесса Метте-Марит, королева Соня и король Харальд V / © Getty Images

А вот дочь кронпары – принцесса Ингрид Александра – посетила праздничные мероприятия в Австралии, где учится. Принцесса присутствовала на торжествах 17 мая в Сиднее, организованных Норвежско-австралийской торговой палатой, а королевский дворец поделился снимками в Instagram.

