Большой пожар в Москве / © ASTRA

В течение воскресенья, 17 мая, в Москве и окрестностях продолжали раздаваться взрывы и возгораться пожары на фоне атаки беспилотников на столицу государства-агрессора.

Об этом сообщают очевидцы, публикуя соответствующее видео в соцсетях.

Российские мониторинговые каналы также пишут, что Москва находится под атакой беспилотников.

Новые взрывы прогремели, в частности, возле поселка Глухово — в пределах городского округа Красногорск Московской области. Населенный пункт расположен всего в 8 км от Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Мощный пожар также произошел на строительной площадке в районе метро «Черкизовская» в Москве. Из-за инцидента, причины которого официально не связывают с атакой дронов, перекрыто движение на скоростной магистрали российской столицы — Северо-Восточной хорде.

На опубликованных в сети видео пожар напоминает гигантский вулкан, поднявшийся над городом.

«Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — говорится в сообщении департамента транспорта московского правительства.

Как заметило издание «Агентство», крупнейший с начала войны удар украинских беспилотников по Московскому региону, замалчивают на федеральных телеканалах.

Сюжеты на эту тему длились около минуты, подробностей о пораженных объектах не сообщалось.

Между тем под удар дронов 17 мая попали технопарк «Элма» в Зеленограде (предприятие электронной и оптической промышленности), Солнечногорская наливная станция в селе Дурыкино (крупный объект хранения и перевалки нефтепродуктов) и аэропорт Шереметьево, где возник пожар в районе третьей взлетно-полетной.

Целью атаки также был Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне и МКБ «Радуга» в Дубне, занимающийся разработкой крылатых ракет.

