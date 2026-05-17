Чем ударили по Москве и что удалось "поджарить" ВСУ — в Генштабе показали список целей

Силы обороны поразили ключевой объект ВПК РФ

В ночь на 17 мая 2026 года Силы обороны Украины нанесли серии ударов по ряду важных объектов российских оккупационных войск, включая предприятия военно-промышленного комплекса, командные пункты и места сосредоточения живой силы противника.

Генеральный штаб ВСУ сообщил об этом официально.

Как сообщается, для поражения целей на территории Московской области применялись украинские разработки, в частности RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ «GLADIATOR» и другие системы. В операциях принимали участие подразделения 412-й отдельной бригады беспилотных систем, 107-й реактивной артиллерийской Кременчугской бригады, 19-й ракетной бригады «Святая Варвара», а также 1-го отдельного центра беспилотных систем.

Украинское оружие поразило объекты ВПК РФ в Московской области и на фронте

В частности, в Зеленограде Московской области поражено предприятие «Ангстрем», специализирующееся на производстве микроэлектроники и микросхем для высокоточного оружия.

«Предприятие является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса и задействовано в производстве микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд врага», — отмечается в сообщении.

Также поражение зафиксировано насосной станцией «Солнечногорская» в Московской области, которая используется в системе нефтепродуктопровода и обеспечивает перекачку горючего, в том числе для нужд российской армии. На объекте возник пожар.

Под удар попали командные пункты противника в Донецкой области, а также пункты управления БПЛА в Харьковской, Херсонской и Донбассе.

Сообщается и о поражении скоплений живой силы окупантов в Донецкой, Запорожской и Курской областях РФ.

В Силах обороны заявляют, что такие действия носят системный характер и направлены на ослабление военного потенциала противника.

«Силы обороны Украины и далее будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины», — говорится в сообщении.

