Массированная атака на Москву: появилось видео удара по НПЗ

Массированная атака на Москву

Вооруженные силы Украины провели успешную массированную атаку на Москву и область. В результате атаки пострадали десятки точек, которые поддерживали российское наступление на Украину. На видео попало поражение Московского НПЗ. Он считается одним из самых защищенных объектов.

Атака на Московский НПЗ попала на видео

Напомним, в ночь на 17 мая ВСУ атаковали ряд заводов, производств и других критически важных объектов для врага, которые помогают России продолжать войну в Украине.

Среди них был и Московский НПЗ, расположенный в районе Капотня города Москвы. Этот нефтеперерабатывающий завод является одним из самых больших в России, ведь он обеспечивает около 40% потребностей Москвы и области.

Осинтеры сообщают, что «прилет» по НПЗ в Капотне попал на видео очевидцев. Видео было сделано в третьем квартале Капотни.

Мэр Москвы заявлял, что на этом НПЗ пострадала бригада строителей. В общей сложности — 12 человек.

НПЗ в Капотне атакуют не в первый раз. Последний раз по нему прилетало в ночь на 1 сентября 2024 года. Тогда удалось повредить установку Евро+ мощностью шесть миллионов тонн в год — около половины мощности по переработке нефти заводом. После этого Московский НПЗ начали обтягивать антидроновыми сетками.

Московский НПЗ расположен в юго-восточной части Москвы. Минимальное расстояние до границы с Украиной — 450+ километров.

Российское Минобороны заявило о сбитии 556 украинских дронов за ночь на 17 мая. Взрывы были слышны во многих областях, среди них: Белгородская, Курская, Брянская, Воронежская, Калужская, Орловская, Тульская, Смоленская, Псковская, Липецкая, Тверская, Ростовская. От взрывов сегодня проснулись также жители Краснодарского края и Москвы.

Россия планирует удары по «центрам принятия решений»

Напомним, Россия не отказалась от планов нанести удары по «центрам принятия решений» в Киеве. По словам Президента Владимира Зеленского, Главное управление разведки Минобороны получило документы, свидетельствующие о подготовке врагом новых ракетно-дроновых атак по таким целям.

Однако военные эксперты отмечают, что у РФ нет конвенционного вооружения, способного пробить советские подземные укрытия в правительственном квартале, которые заложены на глубину более 95 метров и строились с расчетом на ядерную войну.

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что противобункерные бомбы такой мощности есть только в арсенале США, но не у России.

Поэтому угрозы Кремля являются элементом психологического давления. Как пояснил военный обозреватель Денис Попович, главная цель врага — создать разрушения в правительственном квартале, чтобы вызвать среди людей панику.

