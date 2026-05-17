Пойдет ли Беларусь в наступление на Украину: военный назвал главное условие

Пойдет ли Беларусь в наступление на Украину / © Associated Press

Реклама

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко прокомментировал вовлечение Беларуси в войну в Украине. По его словам, это решение будет принимать не Лукашенко, ведь он — «политическая проститутка».

Федоренко проанализировал ситуацию на фронте и возможные попытки вовлечь Лукашенко в войну в Украине. Об этом сообщает Украинское радио.

Решение о вовлечении Беларуси в войну будет принимать не Лукашенко

Беларусь вовлечена в войну в Украине с первого ее дня. Она делится территорией для атак, стала плацдармом наступления на Киев в 2022 году, с белорусских аэродромов взлетали российские истребители, которые бомбили украинцев.

Реклама

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем «Ахиллес» назвал президента Беларуси Лукашенко «политической проституткой», поскольку он не принимает единоличных решений по своей стране. Это делает Путин.

Также Путин будет принимать за Лукашенко решение, насколько Беларусь присоединится к войне против Украины.

«Украина уже закопалась, заминировалась, выстроила необходимые сектора ведения огня, втягивания противника в случае активных действий, организовала „килзоны“», — поделился военный.

Федоренко исключил повторение сценария наступления 2022 года.

Реклама

«У Лукашенко вообще никто даже спрашивать не будет. Он никаких решений не принимает. Это все иллюзия и мираж. Просто Путину пока этого не было нужно, у него не было достаточного количества сил и средств для открытия еще одного горячего направления», — объясняет Юрий Федоренко.

Вопрос того, решится ли Беларусь и Россия пойти на Украину с белорусского направления, состоит в том, удастся ли Путину сформировать резерв, с которым он сможет пойти в новое наступление, и дадут ли ВСУ это сделать врагу.

Если откроется новое направление фронта, это уменьшит возможности украинского войска на самых горячих направлениях — Донецком, Запорожском и Харьковском.

«Смотрим, наблюдаем. Украинская разведка по состоянию на данный момент является одной из самых эффективных и осведомлённых разведок в мире», — подытожил Федоренко.

Реклама

Наступление на Украину из Беларуси: последние новости

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин активизировал попытки втянуть Беларусь и Александра Лукашенко в войну.

По данным украинской разведки, россияне провели дополнительные контакты с Лукашенко, пытаясь убедить его приобщиться к новым агрессивным операциям.

Россия рассматривает два возможных направления ударов с белорусской территории: либо против Украины на Черниговско-Киевском направлении, либо против одной из соседних стран НАТО (Польши, Литвы или Латвии).

Украина владеет деталями этих переговоров и готова защищаться, если Лукашенко поддержит намерения Кремля. Поэтому глава государства поручил Силам обороны усилить северную границу и подготовить план реагирования.

Реклама

Ситуация остается напряженной, поскольку ранее Зеленский уже сообщал о «специфической активности» на границе, а сам Лукашенко анонсировал проведение точечной мобилизации в Беларуси.

Новости партнеров