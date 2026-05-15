Украина срочно усиливает оборону Киева: Зеленский об угрозе из Беларуси

Украина начинает дополнительное укрепление обороны на севере страны из-за попыток России вовлечь Беларусь в прямую военную агрессию. План реагирования на новые операции врага в ближайшее время будет утвержден на Ставке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский .

Укрепление обороны на севере Украины.

Зеленский подчеркнул, что украинская разведка четко понимает планы агрессора, предполагающие повторные атаки с территории Беларуси. В связи с этим основной акцент сейчас сосредоточен на защите происков в столице и приграничных областях.

«Черниговско-Киевское направление мы будем усиливать. Я поручил нашим Силам обороны и безопасности Украины подготовить план реагирования и на Ставке мы рассмотрим и утвердим», — отметил президент.

Зеленский объяснил, что Россия стремится к более глубокому вовлечению Минска в войну. По его словам, рассматриваются варианты агрессивных операций не только против украинских территорий, но и соседних стран-членов НАТО. Несмотря на эти угрозы, он заверил, что Украина готова защитить свой суверенитет.

«Некоторые там, в Москве, так и не поняли, что украинцы никогда не сдадут свою независимость, и в любом случае — на Банковой или без Банковой — свою землю, свой суверенитет, свое государство мы не сдадим», — отметил Зеленский.

По словам Зеленского, международные партнеры уже проинформированы о ситуации и шагах, к которым Москва склоняет белорусское руководство.

