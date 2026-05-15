Ученые обнаружили тревожную связь между хантавирусом и спермой

Хантавирус, вспышка которого на круизном лайнере MV Hondus вызвала беспокойство во всем мире, может поражать не только легкие, но и влиять на здоровье спермы.

Об этом свидетельствует исследование, проведенное швейцарскими учеными из лаборатории Шпиц, передает Unilad.

55-летний участник исследования заразился хантавирусом в Южной Америке за шесть лет до проведения исследования.

Результаты, опубликованные в 2023 году, обнаружили, что хантавирус присутствовал в его сперме все эти годы спустя. При этом в крови, моче и дыхательных путях мужчины не было обнаружено никаких признаков вируса.

Поскольку через шесть лет в его сперме все еще были следы хантавируса, ученые предупредили, что болезнь может передаваться половым путем. Правда, до сих пор случаев такого заражения не фиксировалось.

Издание предполагает, что хотя сообщений о передаче штамма хантавируса Andes половым путем не поступало, возможно, тем, у кого недавно тест на него оказался положительным, посоветуют использовать средства защиты во время секса, такие как презервативы, чтобы минимизировать риск передачи вируса через сперму.

