Хантавирус: что о нем известно и как уберечься от смертельной инфекции
На круизном лайнере «Хондиус» вспышка опасного хантавируса Анд: есть погибшие, среди экипажа — украинцы. Грозит ли миру новая пандемия — разбор ТСН.
На круизном лайнере произошла вспышка опасного хантавируса. Медики объяснили, что это за заболевание и чем оно опасно.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Брыковой.
Трагедия в открытом море
Круизный лайнер «Хондиус», следовавший из Аргентины на острова Кабо Верде, превратился в зону изоляции. На борту находится около 150 пассажиров и экипаж, в составе которого — пятеро украинцев. По данным МИД, состояние наших граждан удовлетворительное.
Причина паники — внезапная смерть супругов пенсионеров и еще одного пассажира. Еще у пяти человек подтвердили инфицирование коварным вариантом хантавируса под названием Анд. Порты долгое время отказывали судну в швартовке, пока Испания не разрешила остановку в Тенерифе.
«Все, что мы хотим сейчас — это чувствовать себя в безопасности. Мы не уверены, что происходит, но похоже, что мы столкнулись с COVID 2.0», — говорят пассажиры.
Ждать ли пандемии: ответ ВОЗ
Несмотря на «тихую панику» в портах, эксперты призывают не сравнивать ситуацию с коронавирусом.
Мария Ван Керхове, директор ВОЗ по управлению эпидемиями: «Это не коронавирус. Это совсем другой вирус. Мы знаем этот вирус».
Хантавирусы обычно переносят грызуны (через помет). Однако штамм Анд, распространенный в Южной Америке, является особенным — он может передаваться от человека к человеку, хотя и редко. Именно поэтому случаи заражения сейчас тщательно отслеживают в Испании, где под подозрением пассажирка самолета, сидевшая рядом с умершим туристом.
Симптомы и опасность: лекарств не существует
Хантавирус коварен тем, что в начале маскируется под обычный грипп:
Лихорадка и головная боль;
Мышечная боль и тошнота;
Боль в животе и рвота.
Самые тяжелые последствия — отказ почек и сердечно-легочной системы. Специфических препаратов против хантавируса не существует, лечение только симптоматическое.
Что делать украинцам?
Единичные случаи хантавируса фиксировали в Украине и раньше. Наши вирусологи отмечают: главное правило выживания — гигиена и дистанция от грызунов.
Основные советы:
Избегайте контакта с мышами и их выделениями (дома или на природе).
Храните продукты только в герметичных контейнерах.
Тщательно мойте руки.
В случае подозрительных симптомов после путешествия или контакта с грызунами — немедленно обращайтесь к врачу.
