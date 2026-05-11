Хантавирус: что о нем известно и как уберечься от смертельной инфекции

Хантавирус распространяют крысы / © ТСН.ua

На круизном лайнере произошла вспышка опасного хантавируса. Медики объяснили, что это за заболевание и чем оно опасно.

Трагедия в открытом море

Круизный лайнер «Хондиус», следовавший из Аргентины на острова Кабо Верде, превратился в зону изоляции. На борту находится около 150 пассажиров и экипаж, в составе которого — пятеро украинцев. По данным МИД, состояние наших граждан удовлетворительное.

Причина паники — внезапная смерть супругов пенсионеров и еще одного пассажира. Еще у пяти человек подтвердили инфицирование коварным вариантом хантавируса под названием Анд. Порты долгое время отказывали судну в швартовке, пока Испания не разрешила остановку в Тенерифе.

«Все, что мы хотим сейчас — это чувствовать себя в безопасности. Мы не уверены, что происходит, но похоже, что мы столкнулись с COVID 2.0», — говорят пассажиры.

Ждать ли пандемии: ответ ВОЗ

Несмотря на «тихую панику» в портах, эксперты призывают не сравнивать ситуацию с коронавирусом.

Мария Ван Керхове, директор ВОЗ по управлению эпидемиями: «Это не коронавирус. Это совсем другой вирус. Мы знаем этот вирус».

Хантавирусы обычно переносят грызуны (через помет). Однако штамм Анд, распространенный в Южной Америке, является особенным — он может передаваться от человека к человеку, хотя и редко. Именно поэтому случаи заражения сейчас тщательно отслеживают в Испании, где под подозрением пассажирка самолета, сидевшая рядом с умершим туристом.

Симптомы и опасность: лекарств не существует

Хантавирус коварен тем, что в начале маскируется под обычный грипп:

Лихорадка и головная боль;

Мышечная боль и тошнота;

Боль в животе и рвота.

Самые тяжелые последствия — отказ почек и сердечно-легочной системы. Специфических препаратов против хантавируса не существует, лечение только симптоматическое.

Что делать украинцам?

Единичные случаи хантавируса фиксировали в Украине и раньше. Наши вирусологи отмечают: главное правило выживания — гигиена и дистанция от грызунов.

Основные советы:

Избегайте контакта с мышами и их выделениями (дома или на природе). Храните продукты только в герметичных контейнерах. Тщательно мойте руки. В случае подозрительных симптомов после путешествия или контакта с грызунами — немедленно обращайтесь к врачу.

