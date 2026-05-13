Россия посреди дня обстреливает Хмельницкий: гремят взрывы, летит рой дронов

В Хмельницком днем 13 мая раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

По предварительной информации, в Хмельницком силы ПВО ведут боевую работу по враждебным целям.

Официальная информация о последствиях атаки уточняется.

На фоне воздушной тревоги жители города призывают находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности до официального отбоя.

Россия атакует Украину

13 мая мониторинговые каналы сообщают о массовом движении российских ударных дронов над территорией Украины. Беспилотники фиксируют в нескольких областях, в частности, Николаевской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Херсонской.

По данным мониторинга, значительное количество дронов двигается в направлении центральных и западных регионов страны, а также вдоль Днепра и через северные районы Украины. Силы ПВО продолжают работу по воздушным целям.

Напомним, в ночь на 13 мая Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе и артиллерии. Под ударами оказались Днепропетровская, Полтавская, Одесская, Харьковская, Херсонская и Сумская области.

В результате атак погибли и пострадали мирные жители, были повреждены жилые дома, энергетическая инфраструктура, учебные заведения и промышленные объекты. Украинские силы ПВО продолжали отбивать атаку, а в небе фиксировали десятки вражеских беспилотников.

