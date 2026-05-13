Россия массированно ударила по одной из областей: много погибших и раненых

Атака на Днепропетровщину

На Днепропетровщине восемь человек погибли, 11 — получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа утром 13 мая в Telegram.

На Никопольщине страдали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний ребята на амбулаторном лечении.

На Синельниковщине под ударом были Дубовиковская и Николаевская громады. Изуродовано более двух десятков домов. Погибли два человека.

Еще девять домов повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии.

В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо — пострадали. Кроме того, девятимесячной девочке в результате атаки оторвало ножку.

Воздушные силы сообщают, что продолжается атака вражеских БпЛА с юга.

Напомним, 12 мая российские оккупационные войска нанесли массированные удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались Днепр, Никопольский, Синельниковский, Самаровский и Павлоградский районы. В результате обстрелов погиб один человек, еще четверо получили ранения.

