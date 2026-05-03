"Автобус прошило насквозь": водитель рассказал, как дети чудом выжили во время удара РФ на Днепропетровщине

Поврежденный атакой автобус

Под удар РФ в Днепропетровской области попали автобус с детьми. Водитель Сергей рассказал, что дети оставили транспортное средство, ведь пошли в уборную, расположенную на АЗС.

Об этом сообщает «Общественное».

Сергей и напарник также вышли из салона.

«Если бы были в автобусе, мы бы пострадали. Автобус прошило насквозь… Мальчик не успел выйти, и одна женщина была…» — говорит пострадавший.

Мужчина признает, что сам долгое время находился в шоковом состоянии из-за пережитого

«Три метра я летел в воздухе. Я был с этой стороны, а с той стороны», — вспомнил водитель.

По его словам, сейчас дети находятся в безопасности. Вскоре за ними приедет другой автобус.

Напомним, российские войска 3 мая нанесли удар у АЗС в Криничанской общине на Днепропетровщине, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек, в том числе 10-летний мальчик, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранения получили пятеро взрослых, в том числе беременная женщина, а одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. При ударе был поврежден автобус с примерно 40 детьми, однако они успели покинуть транспорт и были эвакуированы в безопасное место. Детей перевезли в другое общество, чтобы оказать помощь и дождаться прибытия родителей.

