Враг пытается продвинуться на запад через границу: в ВСУ назвали опасное направление

В районе Грабовского и Миропольского армия РФ пытается расширять зону контроля.

Сухопутные войска ВС Украины

Сухопутные войска ВС Украины / © facebook.com/Сухопутные войска Украины

Российские войска пытаются расширить зону контроля фронта в районе Грабовского и Миропольского в Сумской области. Фиксируются активные попытки россиян продвигаться на запад непосредственно через границу.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает «Суспільне.Суми».

«Опираясь на захваченные населенные пункты, там два захвачены, так сказать, чтобы надежно это Грабовское и Миропольское. Сейчас они пытаются расширяться вдоль границы, но пытаются проникнуть дальше. Но там уже отступившие украинские войска опираются на подготовленные позиции. И уже там создать сюрприз значительно сложнее. Там можно разве что пытаться продавливать, а сейчас для того чтобы эффективно продавливать, у россиян сил не хватает», — рассказал спикер.

Кроме того, российские оккупанты минимально применяют технику. В частности, в зоне ответственности группировки объединенных сил за апрель украинские бойцы уничтожили 19 российских танков и 16 бронемашин.

Напомним, в Сумской области российские оккупанты пытались использовать газовую трубу, чтобы незамеченными пройти через позиции украинских войск и штурмовать село Корчаковку. Попытка россиян окончилась полным фиаско. Группа российских штурмовиков была полностью уничтожена и пресечена попытка прорыва украинских позиций.

