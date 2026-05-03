Сколько платят мобилизованным во время подготовки в ВСУ: названы суммы в мае

Выплаты военным во время БОВП / © ТСН

Реклама

Граждане Украины, призываемые во время особого периода, а также добровольцы, после прохождения оформления в ТЦК и СП направляются в учебные центры Вооруженных сил. Там идет базовая общевойсковая подготовка (БОВП) в течение 51 дня. Уже с первых суток обучения военным начисляется денежное довольствие.

О том, сколько получают мобилизованные во время обучения, говорится в сообщении Минобороны.

Выплаты мобилизованным: в Минобороны назвали сумму

Так, в Министерстве обороны Украины объясняют, что во время БОВП новобранцы получают официальное денежное довольствие. Его базовый размер составляет около 20 130 грн в месяц, однако конечная сумма может изменяться в зависимости от звания, должности и других индивидуальных факторов.

Реклама

Выплаты производятся с задержкой — в следующем календарном месяце одной суммой. Например, если военный начал подготовку в апреле, то первые средства он получит в мае пропорционально фактическому времени пребывания на учебе.

Денежное довольствие новобранцев после завершения подготовки

После прохождения БОВП военнослужащие, не вовлеченные в боевые действия и имеющие базовый тарифный разряд и небольшую выслугу, обычно получают минимальный уровень обеспечения — от 20 130 грн ежемесячно.

В то же время, конечный доход может существенно возрастать благодаря дополнительным начислениям:

около 30 000 грн — за выполнение задач вне зон боевых действий;

до 50 000 грн — за командование подразделениями;

до 100 000 грн — за непосредственное участие в боевых действиях;

дополнительно до 70 000 грн — за каждые 30 дней пребывания на передовой.

Также предусмотрены ежегодные выплаты, в том числе пособие на оздоровление и другие виды материальной поддержки в соответствии с законодательством.

Реклама

В итоге общий размер денежного довольствия военных зависит от условий службы, участия в боевых действиях и выполняемых задач.

Напомним, в Украине подлежат призыву военнообязанные мужчины, получающие повестки. Но есть некоторые, которые могут оформить отсрочку от призыва.

Добавим, что мобилизованные обеспечивают формой и защитой, но комфорт в полевых условиях зависит от личных мелочей и расходов.

Также ранее говорилось, что во Львове таможенник зарезал работника ТЦК, чтобы помешать мобилизации брата. 2 апреля, мужчина нанес ножевое ранение в шею военнослужащему ТЦК и скрылся.

Реклама

Новости партнеров