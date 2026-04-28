Что взять на БОВП: чеклист необходимых вещей для мобилизованного

Базовая общевойсковая подготовка

Базовая общевойсковая подготовка (БОВП) требует не только выносливости, но и бытовой готовности. Перед отправкой на 51-дневную подготовку важно собрать правильный набор вещей. Инструкторы и опытные бойцы рассказали, что именно понадобится в казарме и на полигоне, а какие предметы лучше оставить дома.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, Силах беспилотных систем и говорится в статье издания «Українська правда. Життя».

Перед началом службы в Вооруженных силах Украины каждый военнообязанный проходит базовую общевойсковую подготовку. Она длится 51 день и завершается комплексным тактическим занятием.

Поскольку обучение часто происходит далеко от места жительства, будущим военнослужащим стоит заранее позаботиться о необходимых личных вещах. В то же время стартовый набор может отличаться в зависимости от конкретного учебного центра: где-то мобилизованных обеспечивают почти всем, а в других случаях приходится брать с собой значительно больше.

Кроме рекомендаций от Минобороны и Сил беспилотных систем, дополнительно собственным опытом поделились военные и рекрутеры, среди которых представители НГУ «Хартия», НГУ «Азов», ВМС ВСУ, Сил специальных операций и рекрутинговых центров.

Где происходит БОВП?

Во время полномасштабной войны мобилизованных направляют в различные виды и роды войск, где они проходят подготовку, а затем и службу. Обучение происходит в специализированных центрах Сил обороны, которых в Украине сейчас более 25. Каждый из них имеет свою специфику, что позволяет готовить бойцов под конкретные задачи.

Свои учебные центры имеют, в частности, Сухопутные войска, Десантно-штурмовые войска, Военно-морские силы, Территориальная оборона, Силы спецопераций, Силы беспилотных систем и Военная служба правопорядка.

Кроме этого, отдельные бригады и полки также проводят собственные учения после базового курса или же набирают добровольцев и готовят их самостоятельно. Такой подход применяют, в частности, «Азов», «Хартия» и Третий армейский корпус. В таких подразделениях рекрутов обычно обеспечивают всем необходимым, кроме средств личной гигиены.

Что взять на БОВП?

В Минобороны отмечают, что форму и средства индивидуальной защиты выдают уже в учебном центре. Поэтому с собой стоит иметь документы, базовые вещи личной гигиены, одежду и необходимые бытовые мелочи.

Военные советуют не перегружать себя лишними вещами, ведь во время обучения придется часто перемещаться. Как отмечает военнослужащий 13-й бригады НГУ «Хартия», штаб-сержант с позывным «Орлик», оптимально взять одну сумку, которую можно легко нести самостоятельно. К тому же в казармах или палатках ограничено места для хранения.

Если что-то забудется, вблизи учебных центров обычно есть почтовые отделения, через которые можно получить передачу от родных.

Какие документы брать на БОВП?

Для прохождения БОВП рекомендуется иметь с собой:

паспорт;

идентификационный код;

военно-учетные документы.

Средства гигиены и личные вещи на БОВП

Среди базовых вещей, которые понадобятся во время военной подготовки:

туалетное и хозяйственное мыло;

средства для стирки;

зубная щетка и паста;

сухой душ;

шампунь или гель для душа;

влажные и бумажные салфетки;

ватные палочки;

средства для бритья или триммер;

маникюрные ножницы или кусачки;

противогрибковое средство для ног;

носки и нижнее белье.

«Чем больше комплектов белья вы возьмете, тем лучше, потому что не всегда есть возможность их постирать», — отметила рекрутер Центра рекрутинга в Чернигове Зоряна Олийнык.

Одежда на БОВП

В Министерстве обороны отмечают: набор одежды и снаряжения следует формировать с учетом сезона и условий прохождения обучения.

В холодный период рекомендуют брать теплую верхнюю одежду, перчатки, шапку, зимнюю обувь и термобелье. Если же обучение приходится на теплое время года, стоит ограничиться легким комплектом одежды — футболками, шортами, удобной обувью, а также головным убором, таким как кепка или панама.

Независимо от сезона, обязательно понадобятся несколько пар носков, спортивный костюм, рюкзак для сменной одежды, базовый комплект гражданских вещей, несколько футболок, белье и резиновые тапочки.

Инструктор по подготовке с позывным «Варан» советует всегда иметь с собой дополнительную одежду — в частности спортивный костюм, тактическую рубашку и перчатки — независимо от погодных условий.

Бытовые вещи и полезные мелочи на БОВП

Для комфортного пребывания на обучении понадобятся базовые бытовые вещи: дорожная сумка, столовые приборы, металлическая посуда, складной нож или мультитул, набор для шитья, прищепки с веревкой, карабины, зажигалка, пластиковые стяжки и рабочие перчатки. По возможности стоит взять газовую горелку и средства от насекомых.

«Из необходимого: возьмите с собой налобные фонарики и павербанки, ведь у вас будут ночные занятия. Также у каждого военного должен быть собственный комплект для чистки оружия. Не забудьте про иглы, нитки и скотч на непредвиденные случаи», — рассказал «Варан».

В подразделениях беспилотных систем также советуют иметь запасные кабели и адаптеры, а зимой — химические грелки. В то же время необходимая техника для обучения, в частности планшеты или дроны, предоставляется непосредственно в центре.

Мобильные устройства и питание

Несмотря на то, что в большинстве учебных центров использование мобильных телефонов ограничено, рекрутеры рекомендуют брать павербанки. В некоторых подразделениях телефоны позволяют тем военным, которые хорошо себя зарекомендовали во время службы.

Питание на БОВП

Как правило, питание обеспечивает воинская часть. В то же время по желанию можно взять продукты длительного хранения: сушеные фрукты, орехи, энергетические батончики, сублимированные блюда, мясные снеки или консервы.

Аптечка: индивидуальный подход

Из-за повышенных физических нагрузок во время обучения могут возникать боли в спине или суставах, поэтому стоит заранее позаботиться о собственной аптечке. Ее комплектуют индивидуально — в зависимости от потребностей и состояния здоровья.

Также важно иметь запас жизненно необходимых лекарств, особенно если речь идет о хронических заболеваниях, ведь такие препараты не всегда выдаются в учебных центрах. Дополнительно рекомендуют взять обезболивающие и противоаллергические средства.

Что выдают в учебном центре?

По прибытии в часть новобранцы получают базовое обеспечение, которое включает более 40 позиций. В частности, им предоставляют средства индивидуальной защиты — шлем, бронежилет и баллистические очки.

Кроме того, выдается полный комплект одежды: несколько полевых костюмов, флис, зимняя одежда, боевая рубашка, перчатки, термобелье, носки и белье. Также предусмотрены головные уборы для разных сезонов.

Военнослужащие получают и необходимую обувь — от берцев до резиновых сапог, а также снаряжение: каремат, спальник, ремень и транспортную сумку. Все эти вещи фиксируются в специальном документе и имеют определенный срок использования.

После завершения подготовки большинство выданного снаряжения, за исключением шлемов и бронежилетов, остается в собственности военнослужащего. Если же имущество было потеряно или уничтожено во время боевых действий, предусмотрена возможность его замены.

В рекрутинговых центрах отмечают, что в учебных подразделениях Военно-морских сил новобранцев полностью обеспечивают всем необходимым — независимо от сезона. Речь идет о полном комплекте вещевого имущества: от базовых бытовых вещей до средств защиты. Поэтому требований приносить что-то из дома фактически нет.

Похожая ситуация и в учебных центрах Сил специальных операций, где рекруты получают расширенный набор снаряжения. В него входят дождевик, тактические перчатки, головные уборы, летняя полевая одежда, куртка, боевая рубашка, белье, носки, обувь, транспортные сумки, карематы, ремни, рюкзаки и другие необходимые вещи. Кроме этого, выдаются бронежилет, каска, ременно-плечевая система и оборудование для выполнения задач.

Подготовка к обучению в бригадах

Отдельные военные подразделения организовывают собственные учебные курсы, которые могут дополнять или даже заменять стандартную базовую подготовку. В таких случаях требования к рекрутам могут отличаться, но общий принцип подготовки остается подобным.

«На обучение я приехал со своим мешком вещей, который при первой же возможности отправил домой, ведь получил 110-литровый мешок от Национальной гвардии Украины. Из собственного имущества я оставил себе только рюкзак и варбелт, где хранил дополнительную личную аптечку, записные книжки, фонарики и остальные мелочи», — рассказал «Орлик».

Средства личной гигиены остаются важной составляющей подготовки. Военный советует иметь с собой базовый набор — мыло, зубную щетку, пасту и сухой душ.

«Обычно возможность помыться есть, но она ограничена во времени и не всегда удается помыться ежедневно. Поэтому для поддержания собственной гигиены поможет сухой душ», — делится военный.

Также стоит взять полотенце, поскольку стандартные, которые выдают, не всегда достаточно эффективны.

«НГУ выдает два маленьких полотенца, которые не лучше всего впитывают влагу. Преимущество в том, что они быстрее сохнут, но не всегда их достаточно, чтобы быстро вытереться», — рассказывает «хартиец».

В то же время одежду и основное снаряжение для обучения полностью обеспечивает бригада.

«Выданный бронежилет „Корсар“ не самый эргономичный и тяжелый. Впрочем, я прошел подготовку именно с ним», — делится впечатлениями от снаряжения «Орлик».

Дополнительные вещи, которые пригодятся

По словам военных, стоит взять несколько практических вещей, которые значительно облегчат быт во время обучения:

удлинитель (из-за недостатка розеток);

налобный и ручной фонарики с батарейками;

павербанк и кабели;

кипятильник;

сушилки для обуви;

газовая горелка.

Также рекомендуют иметь маркер для подписи вещей и карабины разного размера.

Что касается аптечки, к ней стоит добавить:

турникет;

сорбенты;

препараты от желудочных расстройств;

лекарства от простуды;

пластыри и бинты;

антисептики (хлоргексидин);

специальные средства для ухода за ногами (паста Теймурова).

«В принципе, к военной подготовке можно относиться, как к сборам в поход. Если вы не брали бы в поход ценные вещи, украшения, то и на обучение тоже не стоит», — отмечает защитник из «Хартии».

Что запрещено брать в учебный центр?

Поскольку учебный центр является военной территорией, существует перечень вещей, которые категорически запрещено приносить. Среди них:

любое оружие или опасные предметы;

наркотические вещества;

алкоголь;

дорогие гаджеты и украшения.

В целом перечень необходимых вещей для рекрутов в разных учебных центрах почти одинаковый. Основной акцент — на личной гигиене, минимальном наборе одежды и базовых бытовых вещах. В то же время важно учитывать собственные потребности, в частности относительно медикаментов или индивидуальных средств ухода.

Напомним, летом 2025 года срок БОВП в Украине был увеличен до 51 суток. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что качественная подготовка — это основа устойчивости войск. Дополнительное время выделили на обучение по противодействию дронам, огневую и инженерную подготовку, а также выживание в окопах. Кроме этого, были обновлены программы адаптации в воинских частях и введено обучение по управлению легким автотранспортом.

