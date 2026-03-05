Мобилизация по-новому в Украине: в "Резерв+" появилась отметка "ВОС 999" — что это значит

Мобилизация в Украине / © ТСН

В марте в приложении «Резерв+» в электронном военно-учетном документе у многих пользователей появилась отметка «ВОС 999. Нуждается в базовой общевойсковой подготовке». В Сети ее трактуют по-разному: кто пишет, что в таком случае нужно обязательно обратиться в ТЦК СП, кто наоборот — уверяет, что никаких действий предпринимать не нужно.

Что изменилось для военнообязанных в Украине, почему появилась такая отметка и следует ли в таком случае идти в ТЦК СП — в комментарии сайту ТСН.ua пояснила адвокат Марина Бекало.

Мобилизация в Украине: что означает новая отметка в «Резерв+»

ВОС-999 — это военно-учетная специальность, которая присваивается военнообязанным, не проходившим военную службу или учебное собрание.

Эта норма определена в Приказе Минобороны №317 на основании ст. 39 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Это позволяет государству оценить количество военнообязанных, которым необходимо в случае призыва на военную службу во время мобилизации на особый период пройти курс базовой общевойсковой подготовки.

Почему отметка появилась в «Резерв+»

Во многих военнообязанных украинцев примерно с сентября 2025 года в «Резерв+» начала появляться отметка ВОС-999 и запись «нуждается в базовой общевойсковой подготовке».

Адвокат Марина Бекало объясняет ТСН.ua, что это связано с введением базовой общевойсковой подготовки (БОВП) с августа 2025 года для лиц мужского пола в возрасте от 18-25 лет.

Однако такие сведения также появились у мужчин, которым уже исполнилось 25 лет. По словам адвоката, это означает, что лицо, которому присвоено ВОС-999, ранее не проходило военную службу, не проходило учебное собрание, то есть не приобрело военную специальность.

«Поскольку БОВП предусмотрена для мужчин в возрасте до 25 лет (т.е. призывников), запись в „Резерв+“ для военнообязанных (лиц старше 25 лет) не порождает никаких юридических последствий, а потому не требует каких-либо действий по изменению ВОС или необходимости появления в ТЦК и отсрочки», — объясняет Марина Бекало.

Это, конечно, не касается случаев технических ошибок или некорректных сведений, отраженных в «Резерв+», добавляет она.

«Если на самом деле военнообязанный получал другую военно-учетную специальность, проходил военную подготовку, обучение, сборы и т.д., то эти сведения нужно изменить (как и любые учетные сведения, не соответствующие действительности), путем обращения в ТЦК и СП или через «Резерв+», — объясняет адвокат.

Что говорят в Минобороны

В Министерстве обороны Украины также отметили, что в случае, если у вас появилась отметка ВОС-999 в «Резерв+», специально ничего делать не нужно. Такая военно-учетная специальность не является основанием для штрафа или других ограничений.

Следовательно, такие сведения необходимы только для информации о количестве лиц, нуждающихся в прохождении БОВП в случае призыва на военную службу во время мобилизации на особый период. Она не требует дополнительных действий от пользователя.

Считается ли действующим бумажный военный билет

Относительно электронного военно-учетного документа (ВОД) в «Резерв+», введенном Постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. № 559.

Несмотря на то, что военные билеты старого образца (до принятия указанного Постановления) являются действующими документами, но содержащиеся в нем сведения должны совпадать с электронными сведениями, содержащимися в электронной системе «Оберіг».

«В случае несоответствия таких данных, военный билет считается недействительным. Следовательно, при проверке военного билета уполномоченными лицами, в случае несоответствия сведений реестра «Оберіг», это может стать основанием для вызова по повестке в ТЦК и СП для уточнения учетных данных», — отметила Марина Бекало.

