- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 5 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно найти повод для веселья
День предназначен звездами если не для веселья, то бы для хорошего настроения — без него он пройдет не самым удачным образом.
Если не найдется повода для праздника, что вполне вероятно в наше время, нужно хотя бы сохранять спокойствие духа и во всем — людях, событиях, обстоятельствах — искать что-то хорошее, что не так сложно, как кажется на первый взгляд.
Приятные эмоции будут приносить события во всех жизненных сферах, от профессиональной деятельности до личной жизни, тем не менее, звезды предупреждают о необходимости соблюдать осторожность — расслабившись, легко допустить ошибку и попасть в неприятную ситуацию.
Овен
Любые — но особенно деловые — переговоры назначенные на этот день, рекомендуется провести в максимально неформальной обстановке, — так легко будет найти общий язык и достичь необходимой договоренности.
Телец
От чрезмерной физической активности в этот день лучше отказаться из-за повышенного риска получить травму — не стоит пытаться поставить мировой рекорд, осое в том, что касается резкий движений и понятия тяжестей.
Близнецы
День чреват резкими перепадами настроения, которые будут иметь большую амплитуду — от позитива к негативу, а затем обратно: чтобы в результате совершенно не измотать нервную систему, желательно сдерживать себя.
Рак
День, когда категорически не рекомендуется впадать в отчаянье, даже если покажется, что для пессимизма есть весомый повод: настроение необходимо повышать, даже просто «натягивая» на свое лицо довольную улыбку.
Лев
Ничего хоть сколько-нибудь значительного на работе вы сегодня сделать не сможете, поэтому желательно — если, конечно, у вас появится такая возможность — взять заслуженный отгул и устроить себе лишний выходной.
Дева
День, когда гениальные — и это можно сказать без линей скромности — идеи будут приходить к вам в голову практически без перерыва, главное –не махнуть на них рукой, а запомнить, а еще лучше — записать.
Весы
Не стоит браться за реализацию серьезных проектов, все равно полноценно довести их до ума в этот день не удастся, поэтому лучше заняться завершением начатых ранее — возможно, не самых интересных — дел.
Скорпион
В деловом плане не стоит сознательно себя загонять — как известно, в дел не переделаешь, поэтому необходимо чередовать режим труда и отдыха, в противном случае можно узнать, что такое профессиональное выгорание.
Стрелец
Прекрасный день для серьезных профессиональных начинаний: но только в том случае, если вы давно собирались приступить к их реализации в таком случае можно смело делать первый шаг на этому пути — он будет удачным.
Козерог
Чтобы атмосфера раскрепощенности, которая будет царить в отношениях с окружающими людьми и обществе в целом, не сыграла с вами злую шутку, тщательно контролируйте свои — в том числе, и позитивные — эмоции.
Водолей
Нынешний день идеально подходит для заключения брака — молодожены будут жить вместе долго и счастливо, а тем, кто пока в ЗАГС не собирается, рекомендуется помириться с обидевшимися на них друзьями.
Рыбы
День, несмотря на его будний статус, необходимо посвятить отдыху — если не полностью, то хотя бы частично: в последнее время вы много работали, поэтому имеете полное право на небольшую передышку.
