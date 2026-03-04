Добавки и рак / © Associated Press

По оценкам исследований, от 64% до 81% людей с диагнозом рак принимают диетические добавки. Почти половина не сообщают об этом своим врачам. Среди людей без онкологических заболеваний примерно 50% также регулярно употребляют витамины и другие добавки, часто с верой, что это поможет предотвратить рак.

Но что на самом деле говорит наука, могут ли добавки защитить нас или, наоборот, навредить. Издание The Washington Post собрало научные данные, которые заставляют посмотреть на полки с добавками значительно внимательнее.

Безопасность диетических добавок

В отличие от рецептурных и безрецептурных лекарств, диетические добавки не проходят строгую процедуру одобрения перед выходом на рынок. Производители обязаны лишь сообщить, что новый ингредиент «обоснованно ожидается безопасным», но:

эффективность доказывать не нужно

этикетки не утверждаются

проверка безопасности часто происходит уже после появления продукта в продаже

Хотя производители должны придерживаться стандартов, на рынке все равно появляются продукты с обманчивыми утверждениями. Например, оказывается, что большинство травяных добавок не содержат заявленных ингредиентов. Вместо этого, дешевые наполнители вроде рисового порошка или даже измельченных комнатных растений.

Вывод здесь один — «натуральное» не означает ни проверенное, ни эффективное.

Добавки и предотвращение рака

На данный момент, все, что вы должны знать и помнить, никаких добавок, которые могут предотвратить появление раковых заболеваний не существует.

Когда-то эпидемиологические исследования предполагали, что антиоксиданты, например, бета-каротин, могут снижать риск рака. Но масштабные рандомизированные клинические испытания с тысячами участников этого не подтвердили. Научные данные показали, что:

бета-каротин не снижает риск повторного рака кожи

витамины C и E не уменьшают общий риск рака

витамин D и кальций не влияют на частоту колоректального рака

селен и витамин E не предотвращают рак простаты

антиоксиданты не снижают риск полипов толстой кишки

Даже в крупных исследованиях с десятками тысяч участников, отдельно среди женщин и мужчин, профилактического эффекта не выявлено.

Добавки и повышение риска рака

Это наименее ожидаемая часть, но ответ — иногда да.

Витамин E. В крупном исследовании с участием более 35 000 здоровых мужчин витамин E повышал риск развития рака простаты на 17% по сравнению с плацебо.

Бета-каротин. У курильщиков он был связан с повышенным риском рака легких и желудка.

Фолиевая кислота В исследовании, направленном на профилактику полипов толстой кишки, мужчины, принимавшие фолат, имели более чем в 2,5 раза более высокий риск рака простаты по сравнению с группой плацебо.

Итак, можно сказать, что некоторые добавки могут быть потенциально опасными, особенно для людей с повышенным риском определенных видов рака.

Диагностированный рак

Здесь вопрос становится еще сложнее. В исследовании более 1 100 женщин с раком молочной железы те, кто принимал антиоксидантные добавки до и во время химиотерапии, имели более высокий риск рецидива.

Вероятное объяснение в том, что антиоксиданты могут уменьшать эффект химиотерапии, которая частично действует из-за окислительного стресса в раковых клетках. Кроме того, некоторые добавки могут:

изменять метаболизм химиопрепаратов

снижать их эффективность

усиливать побочные эффекты

В то же время обычные поливитамины в этом исследовании не показали негативного влияния.

Мы часто воспринимаем добавки как нечто «мягкое» и безопасное, ведь это не рецептурные лекарства, однако именно из-за не такого жесткого регулирования мы знаем о них гораздо меньше, чем кажется. И главное, большинство добавок не доказали способность предотвращать рак, а некоторые могут даже увеличивать риск.

Что делать

Если вы принимаете какие-либо добавки, обязательно сообщите врачу. Это особенно важно, если вы проходите лечение или имеете повышенный риск онкологических заболеваний. Не полагайтесь на добавки как на средство профилактики рака, ведь доказательств этого нет.

Сбалансированное питание, физическая активность, контроль веса и отказ от курения имеют значительно более сильную доказательную базу, чем любая «волшебная» таблетка.

Идея «подстраховаться» с помощью витаминов звучит привлекательно, однако наука напоминает, что больше — не значит лучше, а «натуральное» — не гарантия безопасности. Добавки могут быть полезными в случае доказанного дефицита или по рекомендации врача, однако они не являются универсальным щитом от рака.