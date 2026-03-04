Принцесса Уэльская / © Associated Press

Кэтрин появилась на публике четыре раза с тех пор, как бывший герцог Йоркский, ныне известный как Эндрю Маунтбаттен-Виндзор, был арестован 19 февраля по подозрению в должностном преступлении, и каждый раз появлялась в одних и тех же нарядах.

Стилист Лиза Талбот рассказала Daily Mail, что повторение принцессой Кейт одних и тех же образов было «совершенно преднамеренным» шагом, поскольку арест Эндрю бросил тень на британскую королевскую семью.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор / © Getty Images

«Повторное ношение ненавязчиво демонстрирует стабильность и смирение. Оно сигнализирует о преемственности, ответственности и уважении к моменту. В ситуациях, когда общественная чувствительность повышена, наиболее сильным стилистическим заявлением часто может быть сдержанность», — говорит эксперт. «В периоды, когда вся королевская семья находится под пристальным вниманием, одежда перестает быть просто модным аксессуаром и становится средством выражения послания», — продолжила она. «Выбирая знакомые вещи из своего гардероба, она устраняет любые отвлекающие факторы и сосредотачивает внимание на своей роли и работе, а не на том, что на ней надето».

Принцесса Уэльская впервые появилась на публике после ареста Эндрю на матче Кубка шести наций между Англией и Ирландией в Лондоне 21 февраля, где она была одета в длинное синее пальто от Alexander McQueen, которое она ранее надевала на открытие государственного визита в Германию в декабре 2025 года и на Рождество 2023 года. Принцесса Кейт присутствовала на матче в качестве покровительницы Союза регби Англии, и ее пальто сочеталось с важным аксессуаром: темно-синим шарфом сборной Англии по регби.

Принцесса Уэльская на матче регби / © Associated Press

На следующий день принцесса Уэльская произвела настоящий фурор, появившись на церемонии вручения премии BAFTA вместе с принцем Уильямом в струящемся платье от Gucci.

Кейт впервые появилась в этом платье на гала-ужине благотворительной организации «100 женщин в финансах» в 2019 году, а его бордовый пояс идеально сочетался с пиджаком Уильяма того же оттенка 22 февраля. Принцесса Уэльская также добавила блеска, надев серьги-люстры Greville королевы Елизаветы II и бриллиантовый браслет-чокер королевы Марии.

Принцесса Кейт и принц Уильям на церемонии BAFTA / © Associated Press

Принц и принцесса Уэльские вновь появились вместе на публике 26 февраля, посетив город Поуис в Уэльсе. И Кейт снова надела бордовое пальто от Alexander McQueen в сочетании с ботинками на каблуке от Gianvito Rossi для этого выхода в свет, повторив комбинацию в одном из своих любимых цветов. Ранее она уже надевала это пальто и ботинки во время государственного визита из Катара в декабре 2024 года.

Кейт и Уильям в Уэльсе / © Associated Press

А 1 марта Кенсингтонский дворец выпустил видео в честь Дня Святого Давида. В ролике Кейт впервые заговорила на валлийском языке, появившись в красном платье в клетку «гусиная лапка» от Alessandra Rich, которое она уже надевала на открытие Музея Виктории и Альберта в Лондоне в 2021 году.