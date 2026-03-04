Население РФ все больше устает от войны: сколько россиян поддерживают переговоры с Украиной

Россияне хотят реальных мирных переговоров с Украиной

Реклама

В России зафиксирован рекордный уровень поддержки мирных переговоров с Украиной. В то же время интерес россиян к новостям о продолжающихся пятый год боевых действиях упал до исторического минимума, о чем свидетельствуют результаты февральского опроса, участие в котором приняли 1625 респондентов из 50 регионов РФ.

Об этом пишет Bloomberg.

Усталость от войны и страх мобилизации

По данным независимого «Левада-центра», доля россиян, поддерживающих переговоры, выросла до 67%. Количество сторонников продолжения полномасштабного вторжения упало до 24% — это самый низкий показатель с начала большой войны в феврале 2022 года.

Реклама

Кроме того, рекордные 56% опрошенных признались, что вообще не следят за новостями о войне или обращают на них мало внимания. Все большее число граждан воспринимают события в Украине просто как фоновый шум.

«С одной стороны это свидетельствует о росте усталости от войны и о том, что люди просто хотят, чтобы эта война закончилась. С другой стороны, они хотят, чтобы это закончилось на условиях России», — отметил директор «Левада-центра» Денис Волков, добавив, что население также беспокоится о возможной новой мобилизации.

Переговоры и отношение к армии РФ

На фоне этих настроений Россия и Украина планируют провести очередной раунд мирных переговоров при посредничестве США уже на этой неделе. Главной нерешенной проблемой в диалоге остается требование Москвы о передаче ей контроля над до сих пор не оккупированной частью Донецкой области.

Несмотря на усталость боевых действий, российское общество все еще демонстрирует высокий уровень одобрения агрессии. Около 72% респондентов заявили, что поддерживают действия своих военных в Украине, а 57% считают оправданными удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Реклама

В то же время, количество россиян, считающих, что страна движется в правильном направлении, снизилось с 70% до 64%. Рейтинг одобрения действий Владимира Путина тоже немного упал, но остается очень высоким — на уровне 82%.

Напомним, Зеленский назвал единственный фактор, который остановит Россию и раскрыл слабые места российского общества. По мнению президента, экономические трудности и падение уровня жизни в РФ могут более эффективно повлиять на российское общество, чем информация о потерях на фронте.