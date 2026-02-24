Четыре года войны: как неожиданная уязвимость россиян позволила ВСУ переломить фронт

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Миф о «неизбежной победе» Владимира Путина разбивается о реалии украинского фронта. После четырех лет полномасштабного вторжения Украина демонстрирует, что имеет не только силы для продолжительной обороны, но и мощь для неожиданных контратак.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По данным издания, общее количество выведенных из строя военных РФ достигло около 1,2 миллиона человек, из которых до 325 тысяч погибших. Это более чем в два раза превышает украинские потери. Долгое время Кремль мог закрывать дыры на фронте добровольцами, привлекая их космическими выплатами. Но сейчас этот механизм дает сбой.

«По словам западного чиновника, за последние три месяца Россия ежемесячно вербовала от 30 000 до 35 000 солдат, но количество погибших или раненых было гораздо больше», — пишет издание.

Хотя оккупанты еще имеют ресурсы для локальных операций, дефицит живой силы делает большие прорывы практически невозможными.

Кровавые метры: иллюзия русского наступления

Западные чиновники отмечают, что, несмотря на огромные усилия, в прошлом году оккупантам удалось захватить лишь около 0,8% территории Украины. Европейские разведчики прогнозируют, что РФ продолжит попытки наступления, но цена за каждый метр земли будет катастрофической.

«Росийские войска продвигаются в основном пешком так называемыми инфильтрационными группами — под артиллерийским огнем и атаками беспилотников, пытаясь выжить и ожидая подкрепления. Эта тактика приводит к тяжелым российским потерям и слабому контролю над захваченными территориями, что дает Украине возможность дать отпор», — отмечают в издании.

Как повлияло отключение Starlink на ход войны

По данным аналитиков, подлинным переломом на южном фронте стало отключение компанией SpaceX систем Starlink для российских военных. Это лишило врага преимущества в управлении беспилотниками и разрушило логистику. ВСУ мгновенно воспользовались проблемами со связью в рядах оккупантов и начали контратаку в Запорожье.

«Наша главная цель сейчас заключается не столько в возвращении земель, сколько в нанесении прицельного удара по слабому месту российских военных. Мы должны заставить их к экстренной переброске собственных сил из других участков фронта», — объясняют стратегию украинские офицеры.

Нефтяная удавка: конец экономической неуязвимости РФ

Параллельно с поражениями на поле боя Россия терпит сокрушительные удары в тылу. Новые западные санкции, массовый захват танкеров российского «теневого флота» и давление на Индию привели к обвалу цен на российскую нефть марки Urals.

Теперь она торгуется с огромной скидкой по сравнению с мировым эталоном Brent, лишающим военную машину Путина главным источником финансирования.

«Раньше казалось, что российская экономика непобедима, доходы и ВВП постоянно растут. Но сейчас это уже не так», — констатирует Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института международных отношений и безопасности.

Мобилизация в России — последние новости

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны обращали внимание на усиление информационной подготовки российского общества к возможным новым мобилизационным шагам со стороны Кремля.

В частности, 23 февраля — в день празднования так называемого «защитника отечества» — президент России Владимир Путин во время церемонии награждения заявил об «огромной ответственности» российских военных перед народом и государством. Он акцентировал внимание на темах патриотизма, единства и долга, подчеркивая, что само чувство ответственности за судьбу страны якобы объединяет всех солдат РФ.

По оценкам ISW, подобная риторика может свидетельствовать о попытках сформировать в обществе восприятие дополнительных жертв как неизбежных и оправданных. Аналитики предполагают, что Кремль может готовиться к постепенным и ограниченным принудительным резервным призывам, чтобы компенсировать потребности армии в живой силе.

Также внимание экспертов привлекла публичная активность заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в тот же день появился в военной форме во время встречи с военнослужащими. Он заявил о необходимости победы, отметив, что «цена победы имеет значение», и призвал военных беречь себя и своих близких.

В ISW считают, что такие заявления могут быть направлены на смягчение потенциальной негативной реакции населения на новые волны мобилизации. Одновременно эксперты отмечают, что российская армия и дальше ведет боевые действия в формате изнурительной позиционной войны, что сопровождается значительными потерями личного состава.