В Кремле заговорили о «цене победы» в войне: что задумал диктатор Путин

Владимир Путин. / © Associated Press

Диктатор РФ Владимир Путин и кремлевские чиновники использовали праздник «защитник отечества» 23 февраля, чтобы продолжать готовить население РФ к возможной мобилизации и избежать негативной реакции общества.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Фюрер» во время церемонии награждения в честь дня защитников отечества, что солдаты РФ несут «огромную ответственность» за российский народ и «общее дело» страны. По его словам, «чувство патриотизма и ответственности за судьбу Родины» объединяет всех русских солдат, несмотря на их разную национальность и вероисповедание.

Новая волна мобилизации в России

Американские аналитики считают, что постоянные призывы Путина к «ответственности» в речи, похоже, являются нарративной попыткой установить условия, направленные на требование к обществу страны-агрессорки пойти на дополнительные жертвы ради его военных усилий. В частности, путем предоставления большего количества войск из-за будущих принудительных резервных призывов.

ISW продолжает оценивать, что Путин готовится проводить ограниченные, постепенные принудительные резервные призывы в будущем для удовлетворения потребностей России в формировании вооруженных сил.

«Сосредоточение Путина на ответственности в его речах — не только ответственности российских солдат, но и в целом ответственности всех россиян — вероятно, попытка привить его народу чувство гражданского долга, чтобы уменьшить возможные негативные последствия для потенциальных мер принудительной мобилизации», — говорится в отчете.

В ISW отмечают, что глава Кремля, вероятно, осознает внутреннее недовольство, которое могут вызвать такие принудительные резервные призывы. Поэтому «фюрер» пытается превентивно заручиться большей поддержкой населения, нормализуя концепцию жертвы и ответственности, прежде чем он инициирует такие призывы.

Потери РФ в войне будут расти

Кроме того, прихвостень Путина, глава Совбеза РФ Дмитрий Медведев использовал свое публичное появление 23 февраля для поддержки этих более широких усилий по установлению условий. Аналитики акцентируют внимание на том, что он встретился с российскими военнослужащими. Примечательно, что он был одет в военную форму — хотя не является военнослужащим и больше не является главнокомандующим.

Медведев заявил, что России «нужна победа, но цена победы имеет значение», и призвал российских солдат «заботиться о себе и своих близких».

Американские специалисты отмечают, что кремлевские чиновники часто публично заявляют, что РФ готова продолжать борьбу для достижения своих первоначальных военных целей в Украине. Прямое заявление Медведева о «цене» такой победы является заметным переломным моментом, поскольку представляет собой принятие социальной цены.

Глава Совбеза намекает, мол, власть «заботится» о любом вынужденно мобилизованном персонале и не просто отправит его на смерть — вероятно, чтобы приглушить любую общественную обеспокоенность, возникающую в результате будущих вынужденных призов в резерв.

Однако российские войска уже давно полагаются на изнурительную тактику на поле боя, обеспечивая продвижение с непропорционально высокими потерями. Кроме того, захватчики значительно оптимизированы для столь медленной позиционной войны под руководством пехоты. Это свидетельствует о том, что военное командование РФ не предусматривает никаких существенных изменений в тактике, которые существенно снизили бы уровень потерь.

«Выступление Медведева 23 февраля направлено на социализацию концепции потерь и жертв среди всего российского населения», — заключают в Институте изучения войны.

Напомним, издание Fortune пишет о том, что экономика РФ вошла в «зону смерти», где ресурсы тратятся быстрее, чем восстанавливаются. Москва фактически уничтожает будущий потенциал для военных амбиций президента-диктатора Владимира Путина. Хотя Кремль продолжает притворяться стабильностью, но аналитики прогнозируют начало глубокого финансового кризиса уже в ближайшие месяцы.

В то же время, аналитики ISW ранее заявляли о том, что Кремль сознательно не готовит россиян к миру, а к затяжной войне. Они отмечают — должностные лица РФ и подконтрольные росСМИ фактически исключают возможность уступок. В то же время продолжают продвигать шаблонные риторические строки Москвы о начальных военных требованиях РФ, которые выходят за пределы территории на востоке Украины.

