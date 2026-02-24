В Одесской области пара регистрировала на себя Starlink оккупантов: цена измены шокирует

Задержана / © СБУ

Пара безработных украинцев регистрировала терминалы Starlink, которые впоследствии использовались оккупантами на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Двое жителей города Измаил согласились на сотрудничество с врагом ради быстрого заработка. Российские спецслужбы нашли их через популярные мессенджеры.

«Фигурантами оказались двое местных жителей: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. Они попали в поле зрения рашистов через телеграмм-каналы по поиску так называемых „легких заработков“. Представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые в дальнейшем используются представителями РФ», — сообщили в СБУ.

Задержанный мужчина / © СБУ

Чтобы поставить процесс на поток и заработать больше денег, предатели решили не рисковать своими документами каждый раз, а разработали схему с привлечением третьих лиц.

«Чтобы активировать побольше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, следствием установлено, что для похода в ЦНАП они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых», — отмечают следователи.

Однако реализовать эти планы не удалось — оперативники задержали обоих завербованных.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили доказательства их деятельности.

Материалы дела / © СБУ

«У задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательной базой работы на враге. Среди прочего, на электронных устройствах фигурантов задокументирована переписка с российскими кураторами, четкие инструкции по механизму легализации оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения», — добавили в правоохранительном ведомстве.

Материалы дела / © СБУ

Фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Суд уже отправил их под стражу. Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание — пожизненное лишение свободы.

Как враг манипулирует украинцами: предупреждение СБУ

В Службе безопасности Украины предупреждают граждан об изменении тактики российских спецслужб в Интернете. Любая помощь в регистрации таких устройств является уголовным преступлением.

«Враг действует как напрямую — размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к жестким манипуляциям. В том числе россияне выдают себя за украинских военных, которые якобы „приобрели Starlink за собственные средства и сейчас находятся на фронте и не могут его зарегистрировать“, поэтому обращаются за помощью к гражданским. Мы призываем граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации», — подчеркивают представители СБУ.

Отключение Starlink для россиян - последние новости

Напомним, после того, как компания SpaceX ограничила незаконное использование спутникового интернета Starlink российскими военными, армия РФ столкнулась с проблемами связи на фронте.

По данным New York Post, доступ к сети был заблокирован для терминалов, применявшихся кафиры на беспилотниках и в подразделениях, приобретенных через черный рынок. После этого, по словам украинских военных, российские штурмовые действия временно сократились, а потери выросли из-за потери координации.

Аналитики также отмечали, что альтернативы Starlink у россиян практически нет. Попытки использовать аэростаты-ретрансляторы технически сложны, дороги и уязвимы к средствам противовоздушной обороны, что ограничивает их эффективность на поле боя.

Кстати, военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявлял, что украинские военные воспользовались проблемами с управлением в российских подразделениях, возникших из-за перебоев со спутниковой связью Starlink.

По его словам, временная утрата координации действий противника дала Силам обороны возможность активизировать действия на отдельных участках фронта. Эксперт отмечал, что при размытой линии столкновения и значительной «килзоны» потеря управления войсками может приводить к потере контроля над территориями.

Также он отмечал, что российские силы на фронте распылены и в значительной степени зависят от технических средств координации, в частности беспилотников. По его мнению, ресурсные возможности РФ постепенно истощаются, что в перспективе может повлиять на способность удерживать захваченные территории.