В Одесской области пара регистрировала на себя Starlink оккупантов: цена измены шокирует
Российские спецслужбы активно вербуют украинцев через популярные мессенджеры для легализации терминалов Starlink, которые затем используют на фронте.
Пара безработных украинцев регистрировала терминалы Starlink, которые впоследствии использовались оккупантами на фронте.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Двое жителей города Измаил согласились на сотрудничество с врагом ради быстрого заработка. Российские спецслужбы нашли их через популярные мессенджеры.
«Фигурантами оказались двое местных жителей: 36-летний безработный мужчина и его 28-летняя безработная сожительница. Они попали в поле зрения рашистов через телеграмм-каналы по поиску так называемых „легких заработков“. Представители государства-агрессора предложили злоумышленникам по 30 долларов США за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которые в дальнейшем используются представителями РФ», — сообщили в СБУ.
Чтобы поставить процесс на поток и заработать больше денег, предатели решили не рисковать своими документами каждый раз, а разработали схему с привлечением третьих лиц.
«Чтобы активировать побольше таких устройств, фигуранты пытались привлечь к схеме других лиц. В частности, следствием установлено, что для похода в ЦНАП они собирались подобрать кого-то из местных наркозависимых», — отмечают следователи.
Однако реализовать эти планы не удалось — оперативники задержали обоих завербованных.
В ходе обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили доказательства их деятельности.
«У задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательной базой работы на враге. Среди прочего, на электронных устройствах фигурантов задокументирована переписка с российскими кураторами, четкие инструкции по механизму легализации оборудования, а также согласование способов получения вознаграждения», — добавили в правоохранительном ведомстве.
Фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения. Суд уже отправил их под стражу. Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание — пожизненное лишение свободы.
Как враг манипулирует украинцами: предупреждение СБУ
В Службе безопасности Украины предупреждают граждан об изменении тактики российских спецслужб в Интернете. Любая помощь в регистрации таких устройств является уголовным преступлением.
«Враг действует как напрямую — размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к жестким манипуляциям. В том числе россияне выдают себя за украинских военных, которые якобы „приобрели Starlink за собственные средства и сейчас находятся на фронте и не могут его зарегистрировать“, поэтому обращаются за помощью к гражданским. Мы призываем граждан быть бдительными и не поддаваться на подобные провокации», — подчеркивают представители СБУ.
Отключение Starlink для россиян - последние новости
Напомним, после того, как компания SpaceX ограничила незаконное использование спутникового интернета Starlink российскими военными, армия РФ столкнулась с проблемами связи на фронте.
По данным New York Post, доступ к сети был заблокирован для терминалов, применявшихся кафиры на беспилотниках и в подразделениях, приобретенных через черный рынок. После этого, по словам украинских военных, российские штурмовые действия временно сократились, а потери выросли из-за потери координации.
Аналитики также отмечали, что альтернативы Starlink у россиян практически нет. Попытки использовать аэростаты-ретрансляторы технически сложны, дороги и уязвимы к средствам противовоздушной обороны, что ограничивает их эффективность на поле боя.
Кстати, военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула заявлял, что украинские военные воспользовались проблемами с управлением в российских подразделениях, возникших из-за перебоев со спутниковой связью Starlink.
По его словам, временная утрата координации действий противника дала Силам обороны возможность активизировать действия на отдельных участках фронта. Эксперт отмечал, что при размытой линии столкновения и значительной «килзоны» потеря управления войсками может приводить к потере контроля над территориями.
Также он отмечал, что российские силы на фронте распылены и в значительной степени зависят от технических средств координации, в частности беспилотников. По его мнению, ресурсные возможности РФ постепенно истощаются, что в перспективе может повлиять на способность удерживать захваченные территории.