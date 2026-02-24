США готовят новое глобальное соглашение с Россией и Китаем: Reuters узнало подробности переговоров

Флаги США и России / © Associated Press

Соединенные Штаты начали серию переговоров с Россией и Китаем по заключению нового международного договора, который может оказать существенное влияние на глобальную безопасность.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

В понедельник американская делегация уже провела встречу с российской стороной в Женеве, а на следующий день запланированы консультации с представителями Китая. Цель переговоров — обсуждение возможности создания многостороннего соглашения, которое стало бы шире предыдущих договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Речь идет о новом формате контроля над стратегическими вооружениями после завершения действия договора СНВ-3 (New START), долгие годы ограничившего размещение ракет и боеголовок США и России. Американская сторона настаивает, что в будущих договоренностях должен участвовать и Китай, поскольку его военный потенциал стремительно растет.

В то же время, позиция Пекина остается сдержанной. Ранее китайский посол по разоружению Шэнь Цзянь заявлял, что его страна пока не готова присоединяться к новым переговорам. Неизвестно, согласится ли Китай перейти к официальному диалогу.

Американские дипломаты также сообщили, что уже провели консультации с Великобританией и Францией. Следующим шагом в Вашингтоне называют привлечение всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН к более широким переговорам.

Путин делает ставку на силовой сценарий

На фоне дипломатических усилий Кремль продолжает демонстрировать жесткую риторику. Президент России Владимир Путин заявил, что модернизация стратегических сил остается абсолютным приоритетом. По его словам, развитие так называемой ядерной триады должно гарантировать безопасность страны и баланс сил в мире.

Он подчеркнул, что обновление коснется всех видов войск, в том числе их боевой готовности и мобильности.

Мир без ограничений

5 февраля 2026 года истек срок действия последнего договора между США и Россией, который ограничивал стратегические арсеналы. Впервые более 50 лет в мире больше не действует обязательный механизм контроля над крупнейшими запасами ядерного оружия.

Это соглашение предусматривало ограничение количества боеголовок, ракет и бомбардировщиков, регулярные инспекции и обмен данными. Теперь международная система сдерживания оказалась без четких правил.

Аналитики предупреждают, что отсутствие подобных договоренностей может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем. Особенно на фоне развития высокоточного оружия, киберопераций и искусственного интеллекта, усложняющих стратегический баланс.

Эксперты считают, что дальнейшие переговоры могут стать ключевыми для глобальной безопасности. В то же время их успех зависит от готовности сторон к компромиссам, которые пока не видны.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон начали конфиденциальные переговоры по ядерному сдерживанию Европы.

Также, по данным западных источников, Россия якобы опрокидывает ядерные возможности ближе к границам Евросоюза через Беларусь. Лидер белорусской оппозиции призвала Запад уделить больше внимания ситуации в стране.