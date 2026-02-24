Реклама

Большинство европейских лидеров публично повторяют, что Россия не побеждает в войне, а ее экономика все больше трещит по швам. А непублично — скорее поддерживают плохое для Украины соглашение, которое продвигает администрация Трампа, потому что не имеют собственной стратегии по отношению к России. На четвертый год полномасштабного российского вторжения пришлось начало второго президентского срока Трампа, который вывел Путина из международной изоляции и заставил Украину возобновить прямые переговоры с Россией при посредничестве США. За этот год встречи с россиянами прошли в Турции, ОАЭ и Швейцарии. Состоялся и личный саммит Трампа и Путина на Аляске. Но прекращение войны все это так и не приблизило.

Более того, предвыборное обещание Трампа о «мире за 24 часа» обернулось кровавым годом для Украины. В результате массированных российских ракетных и дроновых ударов количество жертв среди гражданского населения увеличилось на 26%. Киев в 20-градусные морозы был на грани гуманитарной катастрофы. Но США просто закрыли на это глаза. Россия не понесла никакого наказания. Спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, который участвует в переговорах США, Украины и России, утверждает, что Путин всегда был с ним откровенным, и не исключил возможность личной встречи Зеленского с Путиным в ближайшее время.

Отправляя российскую делегацию на переговоры, Путин просто тянет время, убеждая Трампа, что Россия выигрывает на поле боя. Украина соглашается на переговоры, чтобы не потерять США за столом переговоров, которые по крайней мере продолжают продавать Киеву оружие, за которое платит Европа через механизм PURL, и предоставляют свои разведданные. Европа, будучи разделенной, тоже тянет время, наращивая свои оборонительные возможности. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер вслух озвучил то, о чем уже давно говорили за закрытыми дверями: «Пока Украина защищает Европу, опасность (для самой Европы — Ред.) не так уж велика».

Какие сценарии развития событий в течение пятого года полномасштабной войны России против Украины рассматривают западные СМИ и эксперты? Читайте в материале ТСН.ua.

Продолжение войны и переговоров: США уходят из Европы

The Wall Street Journal и The New York Times в своих статьях приходят к выводу, что мира в 2026 году не будет. Путин планирует продолжить воевать, потому что считает, что побеждает, даже если понадобится до двух лет, чтобы установить полный контроль над Донбассом. Как известно, за прекращение огня Кремль требует, чтобы Силы обороны Украины вышли из Донецкой и Луганской областей, полностью контролируемых российской армией. Администрация США неоднократно давала понять, что совсем не против такого сценария. В Европе постоянно подчеркивают, что это Украине решать, на что соглашаться, а на что — нет.

Скорая сделка выглядит маловероятной. Киев следует принципу «стоим там, где стоим». США связывают предоставление гарантий безопасности с «территориальными обменами» — выходом украинской армии из Донбасса. Для Украины, по словам старшего научного сотрудника Королевского Объединенного института оборонных исследований Джека Уотлинга, территория Донбасса является оборонным поясом, поэтому при нарушении режима прекращения огня Украина будет в гораздо более слабом военном положении.

«Россияне считают, что могут продолжать войну до 2027 года и воспринимают текущий процесс переговоров как средство вбить клин в трансатлантический альянс. Европа перевооружается, но на это нужно время. Поэтому многие европейские государства считают, что внезапное прекращение огня на невыгодных условиях подвергнет континент серьезным рискам», — добавляет Джек Уотлинг.

В декабре 2025 года в Мюнхене проводились военные игры. Разрабатывался сценарий нападения России на Литву, где германский Бундесвер к 2027 году должен развернуть 5 тыс. танковую бригаду. Так что, если в войне против Украины достигается режим прекращения огня, Россия может, например, провести обучение в Беларуси и оставить там 15 тыс. военных с техникой, а затем очень быстро захватить один из литовских городов. Похожий сценарий разыгрывался и весной 2025 года, когда во время имитации боя подразделение из 10 украинских военных с использованием беспилотников разгромило два батальона НАТО.

Поэтому Европа наконец-то должна объединиться и увеличить помощь Украине и санкционное давление на Россию. В условиях, когда администрация Трампа держит курс на примирение с Москвой, Евросоюзу нужно устранить противоречия и найти механизмы, как обходить вето Венгрии и других стран, не дожидаясь, пока в этих странах на очередных выборах сменятся власти. В конце концов, администрация Трампа напрямую говорит, что конвенционная защита Европы — проблема самой Европы, а США готовы продолжать обеспечивать только ядерное сдерживание.

Прекращение огня: Трамп и проблемы в России

По словам главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова, принимающего участие в трехсторонних переговорах Украины, США и России, такие войны, как полномасштабная война России против Украины, не заканчиваются сами по себе. Поэтому есть два варианта: справедливое решение или возвращение войны в более масштабных и опасных формах. Украина сосредоточена на мирных переговорах, которые не просто остановят войну, но и обезопасят украинцев от повторения российской агрессии.

«Не секрет, что переговоры идут непросто. Но мы точно двигаемся вперед и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить в мир. Надеюсь, что справедливость все-таки восторжествует», — добавил Буданов.

ТСН.ua уже писал, как на нынешней Мюнхенской конференции безопасности некоторые эксперты высказывали предположение, что уже летом Путину придется выбирать: соглашаться на прекращение огня или продолжать войну на истощение. Такие оценки основываются на двух предположениях: глубоких экономических проблемах в российской экономике и увеличении давления Трампа на Украину на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года. Без громких побед, например внутри США или на международной арене, республиканцы могут потерять Палату представителей, ведь осенью американцы будут переизбирать ее полный состав.

«Трампу трудно понять подлинные намерения Путина. Для Трампа нынешние переговоры — это геополитическое соглашение по недвижимости. Путин не стремится заключать сделки. Он хочет обеспечить себе место в истории. Путин искренне верит, что он выполняет историческую миссию, исправляет несправедливость распада Советского Союза и возрождает Российскую империю. Чтобы этого достичь, он убедил себя, что должен стереть Украину как государство и как нацию», — отмечает научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Эксперты отмечают, что Путин не заинтересован в достижении соглашения. Пока Китай и другие страны оси зла помогают России, а Индия и Турция до сих пор существенно не уменьшили закупки российской сырой нефти, Москва будет продолжать войну. Чтобы поддерживать прошлогодний темп давления на фронте России, придется мобилизовать не менее 300 тыс. новых солдат. Аналитики до сих пор спорят, продолжит ли Кремль контрактный рекрутинг на базе денежного поощрения, или объявит вторую волну мобилизации (первая была в сентябре 2022 года, что привело к бегству более миллиона россиян за границу).

Кремль готов к реализации обоих вариантов. Генерал-майор ВС Австралии в отставке Мик Райан подчеркивает, что качество российского личного состава продолжает снижаться, а модель пополнения российской армии, которую использует Москва с 2022 года, почти исчерпала себя. По словам старших научных сотрудников Hudson Institute Люка Коффи и Джана Касапоглу, Россия научилась использовать переговоры как оружие, чтобы выиграть время, истощить терпение Запада и усугубить споры между США и Европой.

«Пока расходы на продолжение войны остаются управляемыми, у Кремля есть мало стимулов для ведения переговоров в честной воле. Если Трамп хочет изменить расчеты Москвы, Россию нужно заставить почувствовать, что цена войны становится неприемлемо высокой», — отмечают эксперты.