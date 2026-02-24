Зеленский обратился к Трампу: что попросил президент Украины

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: хочет, чтобы президент США Дональд Трамп «оставался на нашей стороне».

Об этом украинский лидер сказал в интервью CNN .

«Они должны оставаться с… демократической страной, борющейся против одного человека. Потому что этот человек – война. Путин – война. Все дело в нем самом. Все дело в одном человеке. И вся его страна, вся его страна находится в тюрьме», — подчеркнул президент.

В ходе разговора Зеленский высказал мнение о том, что американский президент не оказывает достаточного давления на российского «фюрера» Владимира Путина.

"Если они действительно хотят остановить Путина, Америка достаточно сильна", - сказал глава государства.

По его словам, "в гарантиях безопасности есть хорошие вещи". Впрочем, пояснил Зеленский, важно знать, что "наши партнеры будут готовы сделать, если Путин снова придет".

Кроме того, подчеркнул президент, существуют разногласия по поводу последовательности шагов к миру. Так, Дональд Трамп хочет, чтобы Зеленский подписал мирное соглашение с РФ и соглашение с США и европейскими странами, которое обеспечит Украине гарантии безопасности — все это одновременно, в идеале на большой церемонии, посвященной окончанию войны.

Впрочем, Киев настаивает, что гарантии безопасности должны быть изначально согласованы и ратифицированы Конгрессом США. Это, уверен Зеленский, даст украинцам уверенность, что они могут полагаться на своих союзников в будущем.

Как сообщалось, в интервью Financial Times Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин "играет" с Трампом и играет "со всем миром". По его словам, Москва только создает иллюзию готовности к миру. Именно поэтому, подчеркнул президент, договоренности с Кремлем без твердых гарантий безопасности опасны, поскольку «России нельзя доверять».