Ханна Веддингем в эффектном блестящем платье вышла на красную дорожку

Ханна Веддингем / © Associated Press

Ханна Веддингем посетила 79-ю церемонию вручения премии BAFTA, которая состоялась в Королевском фестивальном зале в Лондоне.

Актриса появилась на красной дорожке в эффектном образе. На ней было красное платье приталенного силуэта из коллекции Pamella Roland Pre-Fall 2026. Наряд был полностью расшит камнями, блестками и бисером, имел американскую пройму, халтер и разрез сзади на юбке.

Ханна Веддингем / © Associated Press

Аутфит Веддингем дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. У нее была элегантная прическа с прикорневым объемом, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр. Уши звезда украсила бриллиантовыми серьгами, а руку — браслетом.

Ханна Веддингем / © Associated Press

Напомним, Ханна Веддингем на ивенте подчеркнула фигуру платьем из денима.