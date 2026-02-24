Норвежская модель Фрида Аасен поделилась архивными фото, на которых позировала топлес

Фрида Аасен / © Instagram Фриды Аасен

31-летняя норвежская модель Фрида Аасен поделилась в своем Instagram серией архивных фото, сделанных в Танзании. Их автором выступил фэшн-фотограф Камерон Хаммонд.

Девушка позировала на снимках в разных бикини и даже топлес на берегу Индийского океана. «До сих это мои самые любимые фото и любимое путешествие», — написала Фрида под публикацией.

Отметим, Фрида Аасен — одна из самых успешных норвежский моделей. Ее карьера началась после того, как ее заметил модельный агент во время ее шопинга в торговом центре. Она стала сниматься для известных брендов и популярных глянцевых журналов. В 2017 и 2018 годах Фрида участвовала в показах Victoria’s Secret. В августе 2021-го она обручилась с Томми Чиабара, а поженились они в июле 2022-го в Портофино, Италия.

В декабре 2025-го модель впервые стала мамой. Она родила дочь, которой дали имя Мия Грейс. И уже спустя месяц после родов сверкнула фигурой в нижнем белье.