ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Норвезька модель Фріда Аасен поділилася архівними фото, на яких позувала топлес

Дівчина опублікувала серію пляжних фото в Мережі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

31-річна норвезька модель Фріда Аасен поділилася у своєму Instagram серією архівних фото, зроблених у Танзанії. Їх автором виступив фешн-фотограф Камерон Гаммонд.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Дівчина позувала на знімках у різних бікіні та навіть топлес на березі Індійського океану. «До сих пір це мої найулюбленіші фото та улюблена подорож», — написала Фріда під публікацією.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

У грудні 2025-го модель вперше стала мамою. Вона народила доньку, якій дали ім’я Мія Грейс. І вже за місяць після пологів блиснула фігурою в спідній білизні.

Красиві образи Фріди Аасен (7 фото)

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фріда Аасен / © Getty Images

Фрида Аасен_1 / © Instagram Фріди Аасен

© Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Дата публікації
Кількість переглядів
367
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie