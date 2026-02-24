Норвезька модель Фріда Аасен поділилася архівними фото, на яких позувала топлес

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

31-річна норвезька модель Фріда Аасен поділилася у своєму Instagram серією архівних фото, зроблених у Танзанії. Їх автором виступив фешн-фотограф Камерон Гаммонд.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Дівчина позувала на знімках у різних бікіні та навіть топлес на березі Індійського океану. «До сих пір це мої найулюбленіші фото та улюблена подорож», — написала Фріда під публікацією.

Зазначимо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянсових журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret. У серпні 2021-го вона побралася з Томмі Чіабара, а одружилися вони в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

У грудні 2025-го модель вперше стала мамою. Вона народила доньку, якій дали ім’я Мія Грейс. І вже за місяць після пологів блиснула фігурою в спідній білизні.